- Șerban Copoț a facut declarații despre ce i s-a intamplat pe parcursul participarii sale la show-ul Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Șerban Copoț a facut echipa, inițial, la Asia Express, cu prezentatorul TV Cosmin Seleși. In urma accidentarii acestuia din urma, Șerban Copoț…

- Dupa ce problemele de sanatate ale lui Cosmin Seleși le-au adus eliminarea de la „Asia Express”, Șerban Copoț a mai primit o șansa și a revenit in competiție alaturi de George Vintila.

- Nenumarate provocari, o cultura surprinzatoare și misiuni care au șocat de-a dreptul, de toate acestea au avut parte vedetele Asia Express duminica seara, pe Antena 1, in cea de-a doua parte din Drumul Elefantului. Șapte echipe au ajuns aseara in India, insa doar șase au continuat cursa, caci Șerban…

- In urma accidentarii grave de la picior, Cosmin Seleși a fost nevoit sa paraseasca show-ul "Asia Express". Astfel ca, Șerban Copoț are nevoie de un partener. Se pare ca George Vintila va intra in cursa. Dupa ce Margherita a fost nevoita sa abandoneze din cauza unei infecții la rinichi, Cosmin Seleși…

- Iuliana Luciu a fost nevoita sa paraseasca Asia Express, dupa ce Margherita de la Clejani s-a imbolnavit și nu a mai putut face fața competiției de la Antena 1. Sora Nicoletei Luciu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a explicat ce s-a intamplat in India. "Pentru mine Asia Express Romania…

- Asia Express. Sezon 2. Episod 7. Ultima etapa din Sri Lanka le-a asigurat lui CRBL și Oase biletele de avion spre India. Margherita a ajuns de urgența la spital. Ea și Iuliana Luciu au fost nevoite sa paraseasca „Asia Express”.

- Suspansul a luat sfarșit. Asia Express, cel mai așteptat reality-show al primaverii revine la Antena 1, duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. In cel de-al doilea sezon al emisiunii vor exista trei zile de difuzare: duminica, luni și marți, de la ora 20.00. Structura show-ului va avea și ea unele…