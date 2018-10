Septembrie, luna cu cei mai puţini morţi civili în Siria din 2011 In septembrie s-a inregistrat un bilant de 139 de morti in randul civililor in Siria, cel mai mic numar de decese de la inceputul razboiului in 2011, a indicat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.



Bilantul total al deceselor a fost insa de 1.059 de morti, intre care 436 de combatanti rebeli, 239 soldati sirieni si combatanti pro-regim, precum si 236 de jihadisti, potrivit acestei organizatii neguvernamentale cu sediul la Londra, dar care dispune de o retea de surse de informare pe intreg teritoriul Siriei.



Cu 139 de morti, 'este vorba…

Sursa articol: agerpres.ro

