Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura caniculara inregistrata miercuri, in toata tara, isi continua ascensiunea. Joi si vineri, canicula devine extrema pentru acest sezon, cand vine toamna, iar ”A trecut Sfanta Maria, s-a dus naibii palaria!” pare sa nu mai fie o zicala populara valabila. Ca atare, meteorologii anunța temperaturi…

- Ziarul Unirea Atenționare meteorologica: COD GALBEN de canicula, in Alba. Urmeaza trei zile cu temperaturi caniculare Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de canicula pentru mai multe zone ale țarii, printre care se numara și județul Alba. Mai exact, in zona joasa…

- Vreme caniculara dar cu ușoare instabilitați pe are restranse, asta ne așteapta miercuri. Prognoza meteo anunța temperaturi de pana la 25 de garde Celsius. Afla cum va fi vremea in București.

- Vremea in București, miercuri, 7 august va fi una caniculara. In aceasta zi, maximele vor fi de 32 de grade Celsius, iar vara revine in forța, cu temperaturi insuportabile. Minimele vor fi de 17 grade, acestea inregistrandu-se in timpul nopții.

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite AGERPRES.Din Franta in Germania, via Benelux,…

- Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP. Din Franta in Germania, via Benelux, serviciile…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava monitorizeaza prin intermediul inspectorilor de munca modul in care angajatorii respecta masurile ce trebuiesc aplicate in perioadele cu temperaturi ridicate extreme pentru protectia salariatilor, anunța șeful instituției Romeo Butnariu. Astfel, in perioadele…

- Vremea 13 iunie 2019. Prognoza meteo pentru ziua de joi anunța instabilitate atmosferica accentuata și temperaturi caniculare ce pot depași 35 de grade Celsius. Afla cum va fi vremea in București.