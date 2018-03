Stiri pe aceeasi tema

- A doua etapa din play-off-ul Ligii 1 le aduce fata in fata pe CFR Cluj si FCSB, principalele favorite la castigarea titlului. Inaintea confruntarii de pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", diferenta din clasament dintre cele doua formatii este de doar doua puncte. In cazul unui succes, elevii lui…

- Etapa a doua a play-out-ului debuteaza in aceasta seara cu meciul dintre "lanterna roșie" Juventus București și ACS Poli Timișoara. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 18:00 » Juventus București - ACS Poli TimișoaraClick AICI pentru…

- Dinamo debuteaza azi in play-out, pe teren propriu, unde va intalni pe Gaz Metan Mediaș, a doua cea mai slaba echipa a Ligii 1. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua va incepe la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. In cazul unei victorii…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- U Craiova, una dintre cele 3 favorite la titlu, joaca in aceasta seara primul meci din play-off. Oltenii primesc vizita Astrei Giurgiu, de la ora 20:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 20:45, U Craiova - Astra GiurgiuClick AICI…

- Al doilea meci al etapei din play-out se disputa la Chiajna și le pune fața in fața pe Concordia și Sepsi Sfantu Gheorghe. Partida incepe la ora 18:00 și poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT Cele doua formații s-au mai intalnit de…

- FCSB și Viitorul joaca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida se anunța una extrem de tensionata, iar CCA a decis sa-l delege la acest meci pe Istvan Kovacs, 33 de…

- Dinamo va juca luni, de la ora 20:45, contra celor de la Gaz Metan Mediaș, in prima etapa din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și LookTV. Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, va debuta pe banca echipei roș-albe in Liga 1 și a susținut o conferința…

- Cu Arlauskis recuperat total și fara jucatori accidentați, Dan Petrescu iși pune semne de intrebare in legatura cu problemele financiare anunțate de adversarii de maine seara. CFR Cluj - Poli Iași, primul meci din play-off, se joaca vineri, de la 20:45. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct…

- Cristi Munteanu, fost portar la Dinamo, a vorbit despre meciul de azi din sferturile Cupei, cu U Craiova, de la ora 17:00. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și ProX. "Eu am incredere ca Dinamo va caștiga. Dan Nistor va fi cel mai bun. O sa fie jucatorul…

- Helmuth Duckadam descrie ciudațenia din prima etapa a play-off-ului: fotbaliștii lui Hagi cresc cu gandul ca daca vor impresiona vor ajunge la FCSB. Partida dintre FCBS și Viitorul, din prima etapa a play-off-ului Ligii 1, se joaca duminica, 11 martie, de la ora 20:45, și e liveTEXT pe GSP.ro și in…

- CSM București vrea sa se revanșeze pentru infrangerea dureroasa suferita saptamana trecuta pe terenul lui Gyor, 24-28. "Tigroaicele" joaca azi, de la ora 15:45, cu Midtjylland, in penultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la…

- Barcelona și Atletico Madrid, cele mai bune echipe din Spania in acest sezon, se infrunta intr-un meci care poate decide campioana. Partida incepe la ora 17:15 și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport și liveTEXT și video pe GSP.RO. liveTEXT Barcelona - Atletico Madrid Echipe probabile: Barcelona:…

- AFC Hermannstadt și FCSB vor juca azi, de la ora 14:00, in sferturile Cupei Romaniei. Partida trebuia sa se dispute miercuri, dar nu s-a jucat din cauza terenului acoperit de zapada. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și ProX. ...

- FCSB joaca in aceasta seara pe terenul divizionarei secunde AFC Hermannstadt, intr-un meci din cadrul sferturilor de finala din Cupa Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Pro X. ...

- Gaz Metan Mediaș și Astra Giurgiu se infrunta in aceasta seara in primul sfert de finala din Cupa Romaniei. Partida va fi liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 20:30, Gaz Metan Mediaș - Astra GiurgiuClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Gaz…

- CSM București continua in aceasta seara parcursul din grupele Ligii Campionilor, "tigroaicele" urmand sa joace pe terenul campioanei Europei, Gyor. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 20:00, Gyor - CSM București Campioana…

- Concordia Chiajna și FC Voluntari joaca in aceasta dupa-amiaza ultimul meci al sezonului regulat. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 17:30, Concordia Chiajna - FC VoluntariClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: Concordia: Caparco…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:45, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in utlima etapa din sezonul regulat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru partida de astazi, antrenorul Nicolae Dica il va putea folosi pe atacantul francez Harlem Gnohere,…

- Dinamo iși joaca șansa la play-off la Giurgiu, impotriva Astrei, pe un gazon care se prezinta in condiții teribile. Intrebarea este: de ce nu s-a dat drumul la incalzire? Astra-Dinamo și Iași-Viitorul pot fi urmarite in format liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look.…

- U Craiova și ACS Poli Timișoara disputa in aceasta seara primul meci al ultimei etape din sezonul regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 20:45 » U Craiova - ACS Poli TimișoaraClick AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: U Craiova:…

- Astra Giurgiu a anunțat prețurile oficiale ale biletelor pentru meciul din ultima etapa a sezonului regulat cu Dinamo. Partida se joaca sambata, de la ora 19:45, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Oficialii Astrei s-au speriat…

- BETIS SEVILLA - REAL MADRID LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Real Betis primește vizita Real Madrid azi, de la 21:45. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Real Madrid se afla pe locul 4 in La Liga, la 17 puncte in urma…

- EIBAR - BARCELONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Eibar primește vizita FC Barcelona azi, de la 17:15. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Barcelona este lider detașat in La Liga, cu un avans de 7 puncte fața de Atletico…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Concordia Chiajna se intalnesc in primul meci de Liga 1 al zilei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. Celor de la Sepsi le priește stadionul "Ilie Oana". In primul meci disputat pe aceasta…

- FC Voluntari și U Craiova joaca in etapa a 25-a, de la ora 20:45. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ilfovenii au pierdut orice șansa pentru un loc de play-off, insa trag tare sa se distanțeze de ultimele locuri. FC Voluntari…

- Gaz Metan primește vizita lui Juventus București intr-un meci din etapa a 25-a din Liga 1, de la ora 18:00. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Cele doua formații sunt pe ultimele doua locuri in Liga 1. Medieșenii ocupa poziția a 13-a, cu…

- Concordia Chiajna și Dinamo se intalnesc in etapa a 24-a din Liga 1, de la ora 20:45. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Meciul e foarte important pentru ambele formații. Ilfovenii au nevoie de puncte pentru a se…

- CSM București cauta in aceasta seara o noua victorie in Liga Campionilor. "Tigroaicele" primesc vizita rusoaicelor de la Rostov Don, intr-un meci care va incepe la ora 18:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Astra și Gaz Metan se intalnesc intr-un meci din etapa a 24-a din Liga 1, de la ora 20:45. Partida e in direct la Look TV, Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Giurgiuvenii trag tare pentru un loc de play-off, aflandu-se in acest moment pe locul 4, cu 38 de puncte,…

- ACS Poli Timișoara și FC Voluntari joaca ACUM intr-un meci din etapa a 24-a din Liga 1. Partida e in direct la Look TV, Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. LIVE: ACS POLI TIMIȘOARA - FC VOLUNTARI 0-0Vezi meciul liveTEXT Banațenii au un nou antrenor in persoana lui Leo Grozavu, dupa ce…

- CFR Cluj intalnește astazi Concordia Chiajna și cauta sa revina pe primul loc. A cedat fotoliul de lider sambata, cand FCSB s-a impus la Mediaș. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua incepe la ora 20:45 și poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe…

- Dinamo și CS U Craiova se infrunta astazi, de la 20:45, in derby-ul etapei cu numarul 23. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1, Look TV și in format liveTEXT cu video pe GSP.ro. liveTEXT de la 20:45 Dinamo - CS U Craiova Dinamo așteapta plina de entuziasm reluarea campionatului.…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Fanii lui Dinamo vor sa fie aproape de echipa favorita in primul duel spectaculos din acest an, de care depinde calificarea in…

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Meciul din aceasta seara este unul extrem de important pentru echipa alb-roșie, "cainii" avand nevoie de victorie pentru a ramane…

- FCSB disputa in aceasta seara primul meci oficial din 2018, roș-albaștrii urmand sa joace pe terenul lui Gaz Metan Mediaș, o echipa cu probleme din subsolul clasamentului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 20:45, Gaz Metan Mediaș…

- FC Voluntari primește vizita lui Poli Iași intr-un meci din etapa a 23-a din Liga 1, de la ora 18:00. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ilfovenii sunt pe locul 10, cu 25 de puncte, in timp ce moldovenii se afla pe poziția…

- Formatia Sepsi OSK a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ACS Poli Timisoara, in primul meci al anului din Liga I. Partida s-a jucat la Ploiesti, acolo unde in acest sezon nu s-a intamplat nimic bun pentru elevii lui Ionut Popa.

- Viitorul și Astra joaca primul meci oficial din 2018, de la ora 20:45, in etapa a 23-a din Liga 1. Partida va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro. Ambele echipe au transferat cațiva jucatori importanți in aceasta iarna și spera sa prinda un loc pentru a juca…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2018, intalnind in deplasare SCM Politehnica Timisoara, in etapa a 16 a a Ligii Nationale. Partida incepe la ora 19.00 si e transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se…

- CSM București și Gyor joaca astazi in primul meci al fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida incepe la 20:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. liveTEXT de la 20:30 CSM București - Gyor Pentru prima…

- Real Madrid joaca in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:15, cu Deportivo La Coruna, echipa lui Florin Andone, intr-un duel din etapa 20-a din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Real Sociedad primește vizita Barcelonei intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga, de la ora 21:45. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Catalanii sunt lideri, cu 48 de puncte, la șase lungimi peste Atletico Madrid care și-a jucat meciul din aceasta etapa. De…

- Real Madrid și Villarreal joaca acum intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga. Partida poate fi urmarita in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida a inceput la ora 17:15. LIVE: Real Madrid - Villarreal 0-0 min. ...

- Real Madrid și Barcelona se infrunta azi, de la ora 14:00, in ultimul mare derby al anului. Partida poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Barca are 42 de puncte, cu 11 peste marea rivala, care are și un meci mai puțin. O victorie este…