- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe si CS Municipal Satu Mare vor juca, pentru al doilea an consecutiv, finala Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o, marti, pe FCC ICIM CSB Arad cu scorul de 83-46 (19-8, 27-15, 15-15, 22-8), in deplasare, castigand semifinala cu scorul…

- Luni, 8 aprilie 2019, de la ora 18.00, Olimpia CSU Brasov va incepe jocurile din playoff-ul Ligii Nationale de baschet feminin, printr-un duel cu Phoenix Constanta. Celelalte dispute din sferturile de finala ale LNFB sunt CSM Satu Mare - Universitatea Cluj, FCC ICIM CSB Arad - CSM Targoviste…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta nu a putut produce surpriza la Sfantu Gheorghe, in semifinala Final Four-ului Cupei Romaniei, fiind invinsa de CSM Satu Mare, scor 51-68. Jucatoarele de pe litoral, antrenate de Predrag Stanojcic si Volha Tamargeanu, au practicat un baschet bun,…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul de 69-65 (14-21, 14-13, 17-14, 24-17), duminica seara, in finala disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. Sepsi a castigat trofeul pentru a cincea oara, dupa cele cucerite…

- Formatia feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta va evolua, sambata, 30 martie, de la ora 16.30, impotriva echipei CSM Satu Mare, in faza semifinala a Final Four-ului Cupei Romaniei, ce se desfasoara la Sfantu Gheorghe. Jucatoarele de pe litoral, antrenate de Predrag Stanojcic si Volha Tamargeanu,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta este pregatita sa se ia la tranta cu granzii Romaniei, in acest week-end, la Sfantu Gheorghe, in Final Four-ul Cupei Romaniei. In semifinala, programata sambata, 30 martie, de la ora 16.30, CS Phoenix-Stiinta va avea o misiune aproape imposibila…