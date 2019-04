Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), sambata seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 6-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Unicul gol al meciului a fost reusit de George Tucudean (24), revenit la CFR dupa mai multe meciuri. Sepsi si-a creat ocazii de gol…

- Gigi Becali a anuntat ca nu-l va demite pe Mihai Teja chiar si in cazul in care FCSB va rata titlul. "Nu se pune problema sa renunt la Mihai Teja in vara. Noi nu mai avem cum sa pierdem locul 2, astfel ca nu putem discuta de asa ceva. Oricum, si daca am fi luat titlul, tot nu aveam echipa…

- Presedintele de imagine al clubului de fotbal FCSB, Helmut Duckadam, nu-l menajeaza deloc pe antrenorul Mihai Teja, pus de Gigi Becali in locul lui Nicolae Dica sa creasca nivelul de joc al echipei și sa caștige campionatul. Fostul mare portar a mentionat ca echipa FCSB inca nu evolueaza asa cum doresc…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a doua din faza play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut...

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac a contribuit decisiv la victoria echipei sale, CFR Cluj in confruntarea cu Sepsi. De numai 20 de secunde a avut nevoie liderul CFR Cluj pentru a deschide scorul in primul meci din play-off. Tucudean a inscris superb in poarta lui Sepsi si a ajuns la 17 goluri stagionale.…

- CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal. Campioana s-a impus prin golul marcat de George Tuc...

- Politehnica Iași a fost intrecuta aseara, in Copou, cu 0-1, de campioana CFR Cluj, in penultima etapa din prima faza a Ligii I la fotbal. Unicul gol a fost marcat de Țucudean, in al III-lea minut de prelungiri, atacantul fiind introdus pe teren la startul timpului adițional. In urma acestui eșec, ieșenii…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de...