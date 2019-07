Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre remiza echipei sale de la Sepsi, 0-0. A pus tunurile pe Florinel Coman și Ioan Hora, oamenii din ofensiva roș-albaștrilor. „Nu pot sa zic nici ca mi-a placut, nici ca nu mi-a placut meciul. Am avut ocazii mari, Coman trebuia s-o bage in poarta…

- Florin Tanase (24 de ani) i-a ironizat pe adversari dupa remiza de la Sfantu Gheorghe, 0-0 cu Sepsi, in cadrul etapei a doua a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Capitanul FCSB-ului este de parere ca echipa lui Bogdan Andone a dominat partida, iar Sepsi nu a existat pe teren. „Am avut ocazii,…

- Andrei Vlad (20 de ani) s-a accidentat și nu a facut deplasarea cu restul lotului pentru meciul dintre Sepsi și FCSB, care se va juca in aceasta seara de la ora 21:00. Sepsi - FCSB se joaca luni, de la ora 21:00, la Sfantu Gheorghe. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom…

- Bogdan Andone, antrenorul de la FCSB, il vrea pe Bradley de Nooijer (21 de ani) pentru postul de fundaș stanga, iar dorința i-ar putea fi indeplinita de Gigi Becali zilele viitoare. „Vrem sa luam un fundaș stanga bun pe bani. Am putea sa il luam pe De Nooijer, dar dupa acest meci cu Gent. Ganea nu este…

- Bogdan Andone va fi nevoit sa improvizeze pe flancuri in defensiva, de unde absenteaza toți jucatorii de profil: pe stanga va fi Balașa, iar pe dreapta, cel mai probabil, Ovidiu Popescu, mijlocașul adus de la Timișoara. Au trecut doar 3 meciuri oficiale din noul sezon, o etapa de campionat și „dubla"…

- Gigi Becali are un nou plan pentru FCSB. Crede ca poate rezolva problema postului de fundaș stanga prin transferul lui Florin Ștefan (23 de ani) de la Sepsi. Poziția in care FCSB se confrunta cu inflație a ajuns sa nu mai poata fi acoperita deloc! Stan și Momcilovici sunt accidentați, Junior Morais…

- * Atacantul francez al echipei de fotbal FCSB, Harlem Gnohere, a suferit, marti o interventie chirugicala in urma careia va lipsi o perioada mai lunga de timp, a declarat antrenorul Bogdan Andone, miercuri, intr-o conferinta de presa. * Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a afirmat miercuri,…

- Bogdan Andone este noul antrenor al FCSB, iar fanii nu sunt mulțumiți. Gigi Becali a vorbit despre motivele care l-au convins sa numeasca un antrenor fara experiența în Liga 1 și ce i-a cerut în mod expres sa implementeze la echipa.