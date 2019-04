Stiri pe aceeasi tema

- Costel Enache a ieșit dezamagit dupa infrangerea cu CSU Craiova, scor 0-1, și spune ca se gandește doar la returul Cupei Romaniei cu CFR Cluj de miercuri. In tur, giurgiuvenii s-au impus cu 3-1. „Suntem fluctuanți in joc. Suntem blazați. Ma ingrijoreaza foarte mult faptul ca ne așteapta un meci foarte…

- Cu o echipa experimentala, formata din jucatori care au prins mai puține minute în acest sezon, Dan Petrescu a riscat și a pierdut în duelul cu Astra. Greșelile personale și jocurile insuficiente în picioare și-au spus cuvântul în manșa tur a semifinalelor Cupei României,…

- Astra a cerut o lovitura de pedeapsa in minutul 77 la intrarea in careu a lui Mihai Butean, mingea fiind atinsa cu mana de Nicușor Bancu. Deși pe reluari se vede ca liderul oltenilor a atins balonul cu mana stanga, arbitrul Istvan Kovacs a lasat jocul sa continue, iar oltenii au indepartat pericolul…

- Azi, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului are loc tragerea la sorți pentru semifinalele Cupei Romaniei. Astra, Viitorul, CFR Cluj și CSU Craiova sunt cele patru echipe care sunt calificate in semifinalele Cupei Romaniei. Jocurile din cadrul semifinalelor se desfasoara in sistem tur - retur, prima echipa…

- Ultimele doua locuri de play-off sunt deschise in continuare pentru 4 echipe. Sepsi, Botoșani, Viitorul și Iași iși fac calcule, unele complexe, care pot duce și la scenarii inedite, in care 3 formații sa termine la egalitate de puncte. Astra s-a impus astazi in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, și…

- Evoluția seaca a echipei CFR Cluj de la reluarea campionatului i-a determinat pe oficialii din Gruia sa ia masuri drastice. Campioana l-a demis pe antrenorul portughez Toni Conceicao, 57 de ani, dupa ce a obținut doar doua puncte in primele trei meciuri din 2019, informeaza gsp.ro. In locul lui Toni…

- Cornel Dinu (70 de ani) nu e impresionat de transferul lui Alexandru Mitrița la New York City, și a criticat evenimentul de la startul meciului CS U Craiova - CFR Cluj 2-0, cand Mitrița și-a luat ramas-bun de la la publicul oltean. „Cat de putin ne trebuie ca sa fim pacaliti. Vorbesc despre scena aceea…