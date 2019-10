Separatistul Carles Puigdemont, vizat de al treilea mandat de arestare. De ce nu poate fi pus în aplicare Al treilea mandat de arestare european emis pe numele lui Carles Puigdemont a ajuns in Belgia, țara lui de exil. Acesta nu poate fi inca aplicat, pentru ca nu a fost redactat potrivit legii belgiene. Curtea Suprema din Spania cere arestarea acestuia pentru tentativa de secesiune a Cataloniei. Mandatul de arestare a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza, a precizat o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, potrivit Reuters și Agerpres. Spania va trimite un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a primit de la Curtea Suprema a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters.

- Belgia a primit de la Curtea Suprema a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters potrivit Agerpres Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea…

- Un nou referendum privind independenta Cataloniei este inevitabil, a declarat fostul vicelider al executivului catalan, Oriol Junqueras, condamnat luni la 13 ani de inchisoare de Curtea Suprema a Spaniei, in dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, potrivit Reuters. In primul interviu…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…