Separatiştii catalani au vrut să blocheze aeroportul din Barcelona după condamnarea la pedepse cu închisoarea Dupa anuntarea pedepselor, cuprinse intre noua si 13 ani de inchisoare, adunari spontane au avut loc in metropola catalana, dupa care activisti s-au dus, la apelul miscarii anonime intitulate ”Tsunami democratic”, la aeroport pentru a-l bloca. Politia a intervenit in mai multe randuri impotriva unor activisti care incercau sa patrunda in terminal si aruncau cu pietre si pubele, a constatat AFP.



Politia a arestat un manifestant, iar 75 de persoane au fost ranite. In total 110 zboruri au fost anulate, potrivit administratorului aeroportului Aena, iar calatori au fost nevoiti sai paraseasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni, condamnarea a noua lideri separatiști catalani la pedepse cu inchisoarea, cuprinse intre 9 și 13 ani pentru incercarea, in anul 2017, de a separa Catalonia de Regatul Spaniei, pentru a constitui o republica independenta, potrivit AFP. Sentințele mult așteptate…

- In urma altercatiilor, aproximativ 30 de politisti au fost raniti, in timp ce 11 manifestanti care au lansat dispozitive artizanale explozive luminoase si au incendiat un portret al suveranului Felipe VI-lea au fost arestate. Fortele de securitate au intervenit vinerea trecuta in protestele…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Cererea președintelui ca Guvernul sa solicite un vot încredere din partea Parlamentului, ar putea schimba însa agenda politica și sa netezeasca drumul unei moțiuni de cenzura, mutare care va pune presiune asupra cursului de schimb. Cursul euro a fost stabilit ieri la 4,7316 lei…

- Membrii Camerei Comunelor au votat in favoarea unei moțiuni ce obliga Guvernul de la Londra, condus de Boris Johnson, sa dea publicitații toate documentele privind decizia de prorogare a Parlamentul britanic și referitoare la planurile privind retragerea Marii Britanii din UE fara un acord.

- UDMR vrea revizuirea Constitutiei, astfel incat Guvernul sa dea Ordonante de urgenta numai in conditii de razboi sau catastrofe naturale, anunta Kelemen Hunor. „Am spus ca avem si noi cateva observatii legat de text, dar principiile si directia pot fi asumate, vor fi asumate si de noi. Aceste…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Sanchez, care este premier in exercitiu dupa alegerile din aprilie, avea nevoie de o majoritate absoluta de 176 de locuri din cele 350 ale parlamentului, dar nu a reusit sa le obtina. Premierul socialist nu a obtinut decat 124 de voturi pentru a fi reconfirmat din primul tur. Inainte de…