- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Intr-un interviu pentru un post de televiziune israelian, Puigdemont a spus ca UE este "un club al tarilor decadente si invechite, controlate de un cerc restrans si de interese economice din ce in ce mai discutabile". Uniunea Europeana a sustinut pozitia guvernului de la Madrid si a Curtii…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

- Carles Puigdemont a aparut joi la postul rus de stat in prima emisiune "The Alex Salmond Show", gazduita de fostul prim ministru al Scoției. El a povestit cum "o forța abstracta m-a chemat sa construiesc o noua societate prin declararea independentei (Cataloniei - n.r.)", un efort politic…

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat duminica la Barcelona ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma - dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid - pentru a pune capat 'delirului' separatiștilor dupa ce 'toate caile…

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, este așteptat duminica la Barcelona, pentru prima oara de cand Catalonia a fost pusa sub tutela Madridului și a doua zi dupa o masiva manifestație separatista, transmite AFP. El ar urma sa soseasca la ora locala 11,00 (10,00 GMT), la puțin peste…

- Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi extradat din Belgia, avand in vedere ca procesul sau si al altor membri ai cabinetului sau destituit urmeaza sa inceapa joi la Madrid, iar el inca se afla la Bruxelles. Practic, exista posibilitatea prezentarii de catre Spania a unei cereri…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Fostul vicepremier al Guvernului regional catalan, Oriol Junqueras, a subliniat, duminica, ca Puigdemont este si va ramâne liderul Cataloniei, iar masurile Guvernului spaniol sunt antidemocratice, relateaza El Mundo, potrivit Mediafax. ”Carles Puigdemont este si va ramâne…

- Carles Puigdemont, liderul separatist al Cataloniei si sotia lui, vasluianca Marcela Topor, trec prin momente dificile. Dupa proclamarea independentei Cataloniei, Puigdemont a fost inlocuit la conducerea regiunii catalane de catre o femeie, Soraya Saenz de Santamaria, o apropiata a premierului Spaniei,…

- La demonstratie au participat un milion de persoane, in timp ce politia municipala a estimat un numar de 300.000. Organizatorii, Societatea Civila Catalana, au anuntat, la finalul manifestatiei, ca au fost prezente 1.3 milioane de persoane. Manifestatia a inceput la ora locala 12.00…

- Maria Soraya Saenz de Santamaria Anton, care detine functia de vicepremier al Spaniei, a fost desemnata sa administreze Catalonia. Numita adesea „mana dreapta“ a premierului Mariano Rajoy, conservatoarea in varsta de 46 de ani a fost catalogata recent de publicatia „El Economista“ drept „cea mai puternica…

- O femeie, noul conducator al Cataloniei! Potrivit informațiilor aparute, este vorba despre Maria Soraya Saenz de Santamaria Anton, nascuta pe 10 iunie 1971, membra a Partidului Popular din Spania și este vicepremier al Spaniei din decembrie 2011. Mai exact, sambata dimineața, a fost publicata in Monitorul…

- Romania reactioneaza oficial la situatia din Catalonia si iși reafirma "sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Spaniei".Vezi si: Premierul spaniol, Mariano Rajoy, anunta dizolvarea Parlamentului catalan si convocarea de alegeri in regiune pe 21 decembrie "Respingem…

- 'In orele urmatoare trebuie sa ne menținem țara in viața. Trebuie sa o facem intr-un mod pașnic, civilizat și demn, așa cum am facut și vom face mereu', a spus Puigdemont in prima sa declarație publica data dupa ce parlamentul Cataloniei a adoptat o rezoluție ce declara ca regiunea din nord-estul…

- Spania ramâne "singura interlocutoare" a Uniunii Europene (UE), nu și Catalonia, a anunțat, vineri, Donald Tusk, președintele Consiliului European, imediat dupa votul din parlamentul Cataloniei în favoarea independenței acestei provincii, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca direct Catalonia, decizie luata la cateva minute dupa ce parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independența regiunii de Spania, transmit Reuters și AFP.

- Senatul Spaniei a aprobat, vineri, suspendarea autonomiei regiunii Catalonia, care tocmai si-a proclamat independenta, informeaza cotidianul El Mundo. Decizia de activarea a Articolului 155 al Constitutiei Spaniei a fost luata de Senatul spaniol cu 214 pentru, 47 împotriva si…

- 'Statul de drept va restabili legalitatea in Catalonia', a scris vineri pe Twitter premierul spaniol Mariano Rajoy, imediat dupa ce parlamentul regional al Cataloniei a votat declararea unilaterala a independenței acestei regiuni, transmite AFP. * Parlamentul regiunii Catalonia a votat pentru…

- Guvernul spaniol propune luarea de masuri drastice pentru 'restabilirea ordinii constituționale' în Catalonia, cerând Senatului, convocat vineri, sa autorizeze înlocuirea executivului regional, plasarea parlamentului catalan sub tutela, precum și luarea sub control a poliției…

- Partidul Democrat European Catalan (PDeCAt, centru-dreapta) al lui Puigdemont si ERC guverneaza sustinute de o coalitie cu Partidul Candidatura Unitatii Populare (CUP, extrema dreapta, antisistem) in Parlamentul regional. Unitatea acestor formatiuni si viitorul politic al Cataloniei sunt in joc in…

- "Pentru a rezolva ceea ce guvernul central califica drept situație grava extraordinara se va crea o situație extraordinara inca și mai grava prin suspendarea autonomiei politice a Cataloniei", subliniaza el in scrisoare, in care avertizeaza ca subordonarea Cataloniei contravine Constituției spaniole.…

- Partidul de extrema stanga catalan CUP a amenințat luni ca va organiza o campanie de 'insubordonare civica masiva' daca guvernul central de la Madrid va prelua controlul asupra regiunii, așa cum a spus ca o va face la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce purtatorul de cuvant al formațiunii politice…

- Seful diplomatiei spaniole, Alfonso Dastis, a declarat ca spera ca locuitorii Cataloniei vor ignora eventuale instructiuni din partea conducerii regionale, dupa ce Spania va aplica suspendarea autonomiei regiunii, potrivit Mediafax. "Tot ceea ce guvernul încearca sa faca este restabilirea…

- Decizia prim-ministrului spaniol Mariano Rajoy de a demite guvernul din Catalonia si de a forta organizarea de noi alegeri reprezinta un "puci" si un "atac la adresa democratiei", a declarat sambata presedintele Parlamentului catalan, citat de Reuters.

- Presedintele separatist al Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat, sambata seara, ca Guvernul spaniol s-a proclamat in mod ilegal reprezentant al catalanilor, apreciind ca premierul Mariano Rajoy a dat o "lovitura" institutiilor catalane.Puigdemont a anuntat ca va cere reunirea Parlamentului…

- Guvernul de la Madrid a decis, sambata, intr-o sedinta extraordinara, activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei. Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat, la finalul sedintei extraordinare a executivului, ca atributiile administratiei catalane…

- Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anunțat sambata convocarea de alegeri regionale in Catalonia in termen de șase luni, pentru revenirea la 'normalitate', precizand ca puterile administrației catalane vor fi transferate guvernului central, transmit Reuters și AFP Consiliul de miniștri,…

- Regele Filip al VI-lea a declarat ca regiunea Catalonia ”este si va continua sa fie” teritoriul statului spaniol, informeaza BBC News. Guvernul spaniol a anuntat ca va declansa sâmbata articolul 155 din Consitutia spaniola ce prevede suspendarea autonomiei politice a regiunii catalane,…

- Catalonia urmeaza sa ramana fara autonomie, in urma crizei provocate de referendumul ilegal privind independența. Cabinetul premierului spaniol Mariano Rajoy va aproba primele masuri pentru ca Madridul sa impuna controlul direct asupra Cataloniei. Guvernul central ia aceste masuri dupa ce liderul catalan…

- "Guvernul a luat act de refuzul Guvernului Cataluniei de a raspunde cererii formulate marti, astfel incat va continua cu procedurile prevazute la articolul 155 pentru a restabili ordinea in Catalonia", se arata intr-un comunicat de la biroul primului-ministru, Mariano Rajoy. Conform procedurilor,…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont nu va respecta al doilea ultimatum dat de guvernul spaniol, acela de a renunta oficial la demersurile pentru independenta Cataloniei pana joi 19 octombrie, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), a relatat joi cotidianul La Vanguardia, citat de dpa, informeaza…

- Zi decisiva pentru Catalonia. Ultimatumul acordat de Madrid liderului catalan Carles Puigdemont se apropie de final. El are termen pana astazi sa renunțe la demersurile privind independența regiunii. In caz contrar, guvernul central a anunțat ca va suspenda autonomia regiunii, relateaza BBC News. Carles…

- Premierul britanic, Theresa May, i-a dat asigurari omologului sau spaniol, Mariano Rajoy, ca Regatul Unit nu va recunoaste declaratia de independenta a Cataloniei, a facut cunoscut marti un purtator de cuvant al Downing Street, in timp ce in Spania continua criza intre Madrid si separatisti, relateaza…

- Presedintele catalan ar trebui sa ofere explicatiile pâna la ora locala 10 (ora R.Moldova 11). Daca va confirma ca a declarat independenta, Madridul a oferit un nou termen, de trei zile, pentru a retrage declaratia, scrie realitatea.net. În caz contrar, va suspenda autonomia…

- Presiunea crește asupra premierului catalan, Carles Puigdemont, care pana luni dimineața trebuie sa aleaga intre proclamarea independenței Cataloniei, cu riscul unei acțiuni in forța a guvernului de la Madrid pentru preluarea controlului asupra provinciei autonome, sau renunțarea la aceasta declarare…

- Spania sarbatorește, joi, Ziua Naționala, eveniment care urmeaza sa fie marcat la Madrid printr-o serie de manifestații stradale la care participa trupele militare și ale poliției, scrie AP. Serbarea de anul acesta este insa, una tensionata, avand in vedere ca are loc in timpul uneia dintre cele mai…