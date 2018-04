Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, parinții unui copil de doi ani de zile care a fost diagnosticat cu o boala grava și caruia medicii nu-i dadeau nicio șansa de supraviețuire, au avut parte de o miracol, dupa au povestit chiar ei.

- Politistii din Cluj-Napoca au depistat un tanar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania. Cazul a fost preluat de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Cluj si de procurorii D.I.I.C.O.T.…

- In data de 24.03.2018 a avut loc in orasul Kazincbarcika ,Ungaria competitia de karate Shotokan ”Memorialul Bodi Ilona, VIII Shotokan Karate Kupa Kazincbarcika”. La aceasta competiție au fost prezenți 194 de sportivi din 24 de cluburi, din Ungaria si Romania. Aceasta competitie a fost pentru sportivii…

- Deputatii separatisti nu au reusit sa-si aleaga candidatul la presedintia Cataloniei, din cauza lipsei de sustinere din partea aripii radicale, care arunca astfel in incertitudine aceasta regiune din nord-estul Spaniei, scrie AFP.

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- In urma cu cateva zile am fost unul dintre cei care au spus cateva vorbe la summitul Romanian Business Leaders, o asociatie exclusiv privata din care fac parte oameni de afaceri din Romania. La intalnirea care a durat doua zile au participat majoritatea oamenilor de afaceri influenti din Romania,…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- CUP isi mentine refuzul fata de programul prezentat de JxCat si ERC si avertizeaza ca schimbarea candidatului nu va ajuta acordul. Partide despre care se presupune ca sunt condamnate sa se inteleaga par a fi din ce in ce mai indepartate unul fata de celalalt, nu numai cu privire la investirea unui viitor…

- Rabinul Sef al Rabinatului Principal Inter-Provincial al Olandei si Director al Vaad Harabbanim al Olandei, Rabbi Binyomin Jacobs, declara ca in trecut "puteai spune ca cineva e un anti-sionist, dar asta nu insemna ca e antisemit, insa astazi e acelasi lucru. In teorie, poti face diferenta intre anti-sionism…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online gratie platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook. Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Joi, 1 martie, seful statului va da citire Mesajului adresat Adunarii Federale a Federatiei Ruse. Actiunea se va desfasura in Manejul din Moscova si vor fi invitati nu doar deputati, senatori, ministri, guvernatori, ci si tot felul de activisti sociali. Majoritatea interlocutorilor de rang inalt ai…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat la Ljubljana ca este daunator si periculos ca statele din Balcanii de Vest sa fie obligate sa aleaga intre Rusia si Occident. La conferinta de presa organizata dupa intrevederea cu ministrul sloven de externe, Karl Erjavec, Lavrov a apreciat ca asa…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- In contextul atacului armat dintr-un liceu din Florida, in urma caruia au murit 17 persoane , elevi și adulți, legislația armelor din Statele Unite a venit din nou in discuție. CNN a realizat o analiza din care rezulta ca este mai ușor sa iți iei o arma decat un cațeluș, un pașaport, medicamente sau…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 158 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 115, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori in agricultura –…

- 62% din populația adulta a țarii considera ca Armata este puțin sau deloc capabila sa apere Republica Moldova in cazul unei amenințari militare reale, noteaza Noi.md. Concluzia poate fi desprinsa dintr-un sondaj de opinie despre atitudinile fața de relațiile de securitate ale Republicii Moldovei, efectuat…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Știi deja ca sanatatea este bunul nostru cel mai de preț, insa știai ca unii dintre cei mai aprigi dușmani ai sanatații se afla chiar in locuința ta? Cu toții consideram ca locuința noastra este un loc sigur, unde sanatatea noastra nu este amenințata cu nimic. In realitate, insa, locul in care ne…

- In ceea ce privește autoturismele, tarifele rovinietei sunt de 3 euro pentru șapte zile, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile și 28 de euro pentru 12 luni. In cazul vehiculelor de transport marfa cu masa totala admisibila tehnic (MTMA) mai mica sau egala cu 3,5 tone, tarifele…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 1 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 1 februarie 2018: Loto 6/49 37 34 …

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- Context MARILE MAGAZINE, INCHISE DUMINICA/ SONDAJ In Polonia, se aplica masura interzicerii comerțului duminica. Masura vizeaza marile magazine, adica lanțurile internaționale, nu și magazinele de proximitate. Pietele si magazinele vor putea fi deschise doar in prima si ultima duminica a lunii.…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP. …

- Potrivit noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat in data de 8 ianuarie de catre ministrul Educatiei, telefoanele mobile vor fi interzise in timpul orelor, iar serviciul pe scoala si sanctiunile pentru lipsa uniformei vor disparea. Efectuarea…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 21 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 21 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 21 ianuarie 2018: Loto 6/49 47 …

- Daca ar avea loc alegeri anticipate duminica viitoare, PSD ar lua 42% din voturi, potrivit unui sondaj CURS. Partidul a pierdut 3,5 puncte procentuale din intenția de vot fața de rezultatul obținut la alegerile din 2016. Pierderea este compensata aproape integral de ALDE, celalalt membru al coaliției…

- Dintre cei 899 de candidati inscriși la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, au trecut de verificarea medicala si de probele fizice eliminatorii, programate in intervalul 12-17 ianuarie, un numar de 645 de candidați –…

- Registrul de stat al conducatorilor de vehicule arata ca, la data de 1 ianuarie 2018, în Republica Moldova erau 972553 de șoferi, dintre care 217710 sunt femei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de catre Agenția Servicii Publice în pagina electronica, mai bine de jumatate…

- In Marea Britanie a fost numit un ministru al singuratatii, a carui misiune va fi de a lua masuri impotriva izolarii crescande resimtite de circa noua milioane de britanici, atat tineri cat si varstnici, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Noul rol va fi asumat de ministrul sporturilor, Tracey…

- Banii tinuti la banca aduc mai multa paguba decat castig, mai ales daca sumele sunt mici. Dobanzile la depozite au scazut continuu in ultimii ani, in vreme ce costurile au crescut. Comisioanale băncii ″mușcă″ şi ele din câştig, la fel şi impozitul luat…

- Bavaria Tour lanseaza în acest an Cardul de Fidelitate ce conține numeroase beneficii, precum si voucherul cadou de 100 lei la prima rezervare facuta in 2018.Astfel, cu Cardul de Fidelitate Bavaria Tour acumulati puncte la fiecare excursie achitata, iar acestea se transforma ulterior…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Majoritatea tinerilor asteapta cu nerabdare sa faca 18 ani (sau 16 in anumite parti ale lumii) pentru a putea circula in mod legal pe strazi, in fata unui volan. Permisul de conducere este un document aproape la fel de important ca si cartea de identitate si de-a lungul timpului a fost supus unui numar…

- Daca nu va realiza un acord privind Brexitul cu partenerii sai europeni, Regatul Unit ar putea pierde 482.000 de locuri de munca si 50 de miliarde de lire in investitii pana in anul 2030, afirma un raport comandat de primarul Londrei, Sadiq Khan, publicat miercuri, potrivit Rador care citeaza Les Echos…

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA, conform agerpres.ro. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat…

- O majoritate a germanilor cred ca, in cazul in care Angela Merkel va obtine al patrulea mandat de cancelar, ea nu va ramane in aceasta functie pana la alegerile parlamentare din anul 2021, transmite joi DPA. Un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest si publicat de cotidianul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Conform legii, pașaportul se poate reinnoi ca urmare a expirarii termenului de valabilitate, inainte de expirare sau cazul in care este necesara o valabilitate mai mare pentru obținerea vizelor. Documentul de calatorie mai poate fi inlocuit atunci cand solicitantul pleaca in țari unde se cere un termen…

- Romania detine locul II in topul tarilor impotriva carora se se inregistreaza plangeri la CEDO. Majoritatea reclamatiilor sunt pentru conditiile de detentie precare, desi sunt mai multi romani care se plang ca le este incalcat dreptul la un tratament medical eficient si ar putea depune plangere, dar…

- Fostul premier, Emil Boc, va fi citat cu mandat de aducere de procurorii DIICOT. Motivul?- Acesta ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, susțin jurnaliștrii Antena3.