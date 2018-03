Stiri pe aceeasi tema

- Inca privat de libertate in Germania, separatistul catalan Carles Puidgemont a depus plangere in Belgia, prin intermediul consilierilor sai, pentru violarea vietii sale private. In urma cu doua saptamani, un dispozitiv de urmarire ar fi fost descoperit sub masina sa. Acest dispozitiv le permitea celor…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- UPDATE:Fosta lidera catalana, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca ar fi luat parte la declaratia unilaterala privind Independenta Cataloniei, a fost plasata in libertate conditionata. Clara Ponsati, in varsta de 61 de ani, este profesor de economie la Universitatea…

- Fostul ministru catalan al educatiei, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde se afla in exil, relateaza Reuters si AFP. Clara Ponsati a sosit cu putin…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Lopadea Noua, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de „insușirea bunului gasit”. In 22 octombrie, in timp ce se afla in piata din Aiud, barbatul ar fi gasit un telefon mobil in valoare de…

- Clara Ponsati, fost ministru catalan al Educatiei, s-a predat, miercuri, politiei din capitala scotiana Edinburgh, in conditiile in care autoritatile spaniole au acuzat-o de rebeliune si deturnare a fondurilor publice, relateaza site-ul BBC News.

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat marti avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Procurorul Georg-Friedrich Guentge a anuntat ca va dura cel putin o saptamana pana cand instanta va decide cu privire la extradarea lui Puigdemont. "Puigdemont a parut calm si stapan pe sine", le-a transmis Guentge jurnalistilor germani. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a fost retinut de autoritatile…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de "rebeliune", a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica în Germania, va ramâne în detentie pe perioada în care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP.

- Un cetatean olandez de origine iraniana este cercetat de politistii de frontiera de la Cenad, pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, dupa ce acesta a incercat sa sprijine doi cetateni iranieni sa ajunga ilegal in Germania. La Vama Cenad s-a prezentat in noaptea de duminica spre luni…

- De sambata dimineața, Carles Puigdemont se afla in arest, in inchisoarea din Neumunster, Germania. Sambata seara, in fața inchisorii, circa o duzina de activiști au protestat vreme de patru ore, cu bannere pe care scria „Free Puidgemont“ și „Libertate pentru deținuții politici“ . „Totul a decurs foarte…

- Protestele de sustinere a fostului lider catalan Carles Puigdemont, retinut in Germania in baza unui mandat de arestare european emis de Spania, s-au soldat cu 89 de raniti si patru persoane retinute, scrie Sky News.

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- PE MANA POLITIEI… Fostul premier al Cataloniei, Carles Puigdemont, a fost arestat, ieri, in Germania, dupa ce autoritatile spaniole au emis un mandat international de retinere pe numele sau. Acesta se indrepta spre Belgia, tara unde a stat refugiat o perioada de timp, alaturi de patru membri din fostul…

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania in baza unui mandat european, va fi prezentat luni unui judecator pentru a confirma identitatea sa, prima etapa spre o eventuala predare a acestuia autoritatilor spaniole, relateaza AFP. "Prezentarea in fata judecatorului…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politie in Germania. Anunțul a fost facute de catre avocatul sau. Puigdemont este cautat de autoritațile spaniole, fiind acuzat de rebeliune. El a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- UPDATE / Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatle din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost retinut ...

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit DPA, preluat de Agerpres.Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre…

- Carles Puigdemont, președintele exilat al Cataloniei, a fost arestat de poliție din Germania dupa ce a intrat in aceasta țara venind dinspre Danemarca. Carles Puigdemont este transportat de autorita...

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Un barbat in varsta de 43 de ani și-a injunghiat ieri concubina la Ramnicu Sarat, dupa care a fugit și a ajuns in Focșani, unde s-a predat polițiștilor. Femeia se afla in coma la spital. Ieri seara, ramniceanul s-a prezentat la sediul IPJ Vrancea, unde a declarat ca a fost implicat intr-un conflict…

- O fosta angajata a unei banci care a declansat un scandal politic in Malta cand a devenit o sursa pentru o jurnalista de investigatie ce a fost ucisa anul trecut s-a predat politiei elene si a fost arestata ...

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- In rolul principal va fi star-baritonul italian Alfio Grasso, unul dintre cei mai importanti solisti de opera din ultimele doua decenii, cu un circuit impresionant pe marile scene ale lumii. Baritonul va urca pe scena oradeana alaturi de soprana Stefania Spaggiari, care vine, la fel ca la Arenele…

- Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica acum", organizat de Adunarea Nationala Catalana (ANC)."Detinuti politici, libertate" sau "Niciun pas in spate" au fost alte sloganuri ale manifestatiei, noteaza EFE, alaturi de apeluri la unitatea fortelor…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont nu exclude organizarea de noi alegeri in Catalonia daca candidatul separatistilor pentru sefia executivului regiunii nu poate fi investit in mod normal, a declarat el intr-un interviu publicat vineri, relateaza AFP. 'Nu este o tragedie sa avem…

- Presedintele separatist destituit catalan Carles Puigdemont a anuntat joi ca renunta sa candideze din nou la presedintia cataloniei, intr-o inregistrare postata pe retele de socilizare, relateaza AFP.

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters.Puigdemont il va propune…

- Un varstnic din Alba Iulia a dat dovada de spirit civic si a predat politiei 3.200 de lei gasiti pe strada. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza, in mod public, felicitari! Ieri, 28 februarie a.c., la Politia Municipiului Alba Iulia s-a prezentat domnul Rus Liviu, in varsta de 85 de…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Descoperite sau prezentate benevol, actele românești ramân a fi unele din cele mai dese documente supuse falsificarii. Doi conaționali și un cetațean român sunt cercetați pentru uz de fals în acte. Acestea au fost depistate în timpul controlului de frontiera pe parcursul…

- Presedintele Parlamentului din Catalonia a insistat ca presedintele aflat in exil, Carles Puigdemont, ramane singurul candidat care ar putea forma un nou guvern si a cerut din nou rezolvarea solutiei prin negocieri politice, scrie The Guardian. Roger Torrent, care a devenit presedintelel Parlamentului…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Un copil de la o scoala gimnaziala din apropiere de orasul german Dortumnd a fost omorat de un coleg de clasa, potrivit politiei, scrie BBC. Raportul politiei spune ca un elev in varsta de...

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Capul mafiei chineze a fost arestat in Italia. Politia italiana a anuntat joi, 18 ianuarie, destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot, care controla distributia de produse chinezesti in Europa, relateaza Agerpres . Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de…

- O mașina marca Fiat Punto care figura ca „bun pentru confiscare” in bazele de date a fost descoperita la frontiera Nadlac de pe autostrada in urma controlului. In autoturism se aflau un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Galați – șoferul autovehiculului – și un tanar de 21…

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Simona Halep si Irina Begu au trecut, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-7, 10-6, intr-o ora si 29 de minute de joc, de cuplul Anna Blinkova / Nicola Geuer (Rusia / Germania). De-a lungul intalnirii, perechea romana a servit un as, a comis o dubla greseala si a avut 17 lovituri castigatoare si 15…

- Cinstea este mai pretioasa decat diamantele. In timp ce isi desfasura munca in cartierul Al Qusais, din Dubai, maturatorul indian a gasit respectiva geanta cu diamante, pietrele pretioase fiind estimate la aproximativ 200.000 de dirhami, echivalentul a 45.000 de euro. In semn de recunostinta,…