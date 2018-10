SEO pentru incepatori: 9 aspecte esentiale pe care trebuie sa le stii Daca nu te-ai mai confruntat pana acum cu optimizarea SEO, este posibil sa te simti intimidat de volumul mare de informatii pe care trebuie sa il asimilezi. Acest lucru se datoreaza faptului ca specialistii in domeniu au in spate ani de experienta, in care au fost nevoiti sa invete permanent lucruri noi pentru a tine pasul cu Google si actualizarile sale periodice de algoritmi.



Bineinteles, ca in orice alt domeniu, exista un numar de aspecte fundamentale ale optimizarii SEO cu care trebuie sa te familiarizezi, urmand ca pe parcurs sa incerci sa ramai la curent cu noile trenduri, tehnici… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

