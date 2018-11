Stiri pe aceeasi tema

- Deseara, sub privirile brașovenilor va avea loc o retragere cu torte a militarilor, de la Biserica Neagra, la sediul comandamentului Brigazii 2 Vanatori de Munte. Ca in fiecare an, in 25 octombrie 2018, in toata tara se organizeaza diferite evenimente cu ocazia Zilei Armatei Romane. La…

- Avand in vedere avertismentele meterologilor din aceste zile și faptul ca iarna poate veni in orice moment, lucratorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au inceput sa monteze pe soselele nationale semne de circulatie de sezon, prin care soferii sunt avertizati ca urmeaza portiuni…

- Un barbat, suspectat ca a sustras un telefon de la cadrele medicale din receptia Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta a fost depistat de politisti. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au depistat un barbat, in varsta de 42 de ani,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, primarul Brasovului, George Scripcaru, s-a intalnit cu reprezentantii celor doua firme care se ocupa de ridicarea gunoiului in oras. Motivul a fost calitatea serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Brașov, de care cetațenii s-au plans de nenumarate ori. Aceștia…

- Pe strada Zugravi, intre Arcu si Strapungere Silvestru, aproape de sectia 2 de Politie urmeaza sa fie ridicate trei blocuri turn, doua avand cate 8 etaje, iar unul 6 etaje. S-au inceput deja lucrarile, una dintre fundatii fiind sapata, insa de cateva zile acestea s-au oprit. Vecinii din zona reclamasera…

- Chiar daca manifestarile cultural-artistice dedicate Zilelor Orasului Targu-Neamt au fost anulate in acest an, administratia locala nu-si uita cetatenii care fac cinste urbei. Astfel, sambata, 8 septembrie, la Catedrala „Adormirii Maicii Domnului”, de ziua Nasterii Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica,…

- CHIȘINAU, 27 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Cazul car a avut loc recent la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina "Tudora-Starokazacie" i-a revoltat pe mii de internauți. Pentru ca ne aflam în perioada estivala, când mii de familii din Republica Moldova merg sa se odihneasca…

- Intreruperi programate in județul Argeș, miercuri, 22 august. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – 09:00 – 16:00 – Pitesti – Strada Popa Șapca cu blocurile: U 1, U 2, U 3, U 4, U 5, D 4, D 17, P 1, P 2, P 3, P 6…