Senzaţia de foame poate contribui la diminuarea durerii cronice (studiu) Creierul are capacitatea de a suprima durerea cronica in prezenta senzatiei de foame oferind astfel posibilitatea organismului sa se concentreze pe gasirea unei surse de hrana, conform concluziilor unui studiu publicat joi in jurnalul stiintific Cell, citat de Xinhua. O echipa de neurologi de la Universitatea din Pennsylvania, Statele Unite, a descoperit ca o populatie redusa de circa 300 de neuroni este responsabila de capacitatea de a prioritiza senzatia de foame punand-o inaintea durerii cronice. Aceasta reusita ar putea ajuta la identificarea unor noi modalitati de tratare a durerilor. Oamenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Un studiu despre apa imbuteliata arata ca aproape toata contine particule de plastic. Universitatea de stat din New York a realizat testele si din 250 de esantioane verificate 93% erau contaminate.

- Senzatia excesiva de somnolenta din timpul zilei resimtita de persoanele varstnice normale din punct de vedere cognitiv favorizeaza acumularea placilor de amiloid in creier, conform unui studiu publicat in jurnalul JAMA Neurology, citat de CNN. Depozitele de amiloid din creier reprezinta prima etapa…

- O tanara chelnerita in varsta de 18 ani din Statele Unite a castigat aprecieri neasteptate si o surpriza dupa ce a acordat "un ajutor suplimentar" unui barbat in varsta, bolnav, care a rugat-o sa ii taie mancarea din farfurie, relateaza Xinhua.

- Starea de bine sau, dimpotriva, stresul viitoarelor mame, influențeaza sanatatea bebelușilor. Specialistii au constatat o legatura clara intre felul in care se raporteaza o femeie insarcinata la bebelușul pe care il poarta in pantec și comportamentul acestuia de dupa

- Expunerea la o varsta frageda la ''fumatul la mana a treia'' creste incidenta si severitatea cazurilor de cancer pulmonar, iar copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele acestor particule nocive, conform unui anunt al Laboratorului national Lawrence Berkeley din Statele Unite, citat de Xinhua.…

- Oamenii de știința nu știu sigur daca smartphone-urile și aplicațiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinși ca ele creeaza dependența, incetinesc procesul de gandire și pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul…

- Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a susține sistemul muscular și osos, dar și de a ne proteja impotriva afecțiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar și pentru a scadea riscul de cancer.…

- Un studiu efectuat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Colorado a constatat ca undele creierului a doi oameni incep sa se sincronizeze atunci cand acestia se tin de mana si, ca urmare, durerea fizica incepe sa dispara.

- Un nou studiu publicat duminica a demonstrat ca in cazul a aproximativ o jumatate dintre maimutele incluse intr-un grup caruia i s-a inoculat un anticorp cu spectru larg de neutralizare pentru HIV, terapie combinata cu un compus pentru stimularea sistemului imunitar, s-a reusit suprimarea virusului…

- Un anumit tip de microb, care traieste pe Terra pe fundul oceanelor la adancimi mari, ar putea fi capabil sa supravietuiasca in conditii asemanatoare care ar exista pe Enceladus, unul dintre satelitii naturali ai planetei Saturn, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza Xinhua. In…

- Comisia Europeana a aprobat un nou medicament Roche destinat profilaxiei de rutina a episoadelor de sangerare, la persoanele care sufera de hemofilie A care prezinta inhibitor de factor VIII. Acest medicament poate fi utilizat de catre toți pacienții, indiferent de varsta. Aproape una din trei persoane…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Alepul era in urma cu șase centrul economiei siriene si un oras infloritor, insa lașase ani de la lansarea bataliei sangeroase, victimele razboiului civil au ocupat deja fiecare parcela libera din cimitire, iar locuitorii sunt obligati sa-si ingroape apropiatii, care au fost ucisi in raidurile aeriene…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018, cu 2,7 puncte procentuale fata de noiembrie 2017, pana la 15,6% din totalul consumului, potrivit unui studiu de profil, remis, duminica, AGERPRES. Aceasta este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar ponderea se…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Obezitatea poate fi contagioasa! La aceasta concluzie au ajuns mai multe echipe de cercetatori din domeniul medical și al nutriției care au incercat sa afle, prin studii ample, care este cauza creșterii alarmante a numarului de supraponderali. Vinovatul depistat de oamenii de știința este… comportamentul…

- Exista un nivel optim al venitului care poate face o persoana fericita, iar suma respectiva variaza la nivel mondial, conform concluziei unui studiu publicat saptamana aceasta de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Purdue din Statele Unite. ''Poate fi surprinzator deoarece ceea ce vedem…

- O echipa de cercetatori a publicat un studiu in care arata cum ar putea fi distrusa civilizatia pe Pamant de o specie extraterestra ostila, fara ca macar aceasta sa ne viziteze. Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala. Un malware…

- Proiectul Stagiunea cu Skepsis 2018 continua cu unul dintre cele mai incitante spectacole din repertoriul grupului! Marti, 20 februarie 2018, de la ora 19.00, Grupul Skepsis va invita la Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia la spectacolul Strainul , dupa John Boynton Priestley – prozator si dramaturg…

- O dieta bogata in fructe si legume, in special cele ecologice, este mult mai prietenoasa cu mediul in comparatie cu cea bogata in produse de origine animala, au confirmat oamenii de stiinta intr-un studiu recent, citat luni de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata in weekend in jurnalul Frontiers…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA, scrie AGERPRES.Citeste…

- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza agenția Xinhua, preluata de Agerpres.

- Iarna va dura inca sase saptamani in Statele Unite ale Americii, a "anuntat", vineri, marmota Phil din Punxsutawney (o mica localitate din statul Pennsylvania), ale carei previziuni meteorologice se bazeaza, potrivit traditiei, pe analiza propriei umbre, informeaza foxnews.com.

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.

- Cercetatorii au studiat mulți ani un fenomen mai puțin obișnuit, incercand sa gaseasca o explicație la intrebarea: de ce oamenii mor in spitale mai des in week-end decat in timpul saptamanii. Fenomenul numit de medici „efectul de weekend” face referire la rata de supraviețuirii a unui pacient in spitale.…

- O proteina bizara cu care mamiferele au fost infectate in urma cu milioane de ani joaca un rol esențial in funcționarea memoriei - este rezultatul unui studiu recent publicat in revista Cell.

- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra dupa ce au studiat amprenta…

- Nicanor Parra, scriitor iconoclast si profet autoproclamat al anti-poeziei, a încetat din viata la vârsta de 103 ani, a anuntat marti ministrul culturii din Chile, Ernesto Ottone, precizeaza AFP. Recompensat cu numeroase distinctii nationale, Nicanor Parra a câstigat…

- O echipa de specialiști italieni se afla saptamana aceasta la Iași, in cadrul unui proiect de cercetare finanțat de Universitatea din Udine, privind manifestarea unei forme de depresie la femeile care emigreaza in Italia și-și lasa familiile in Romania. Odata cu dezvoltarea fenomenului exodului romanilor…

- Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Harvard au descoperit ca in creierul persoanelor creative exista mai multe conexiuni neurale in trei regiuni decat in cazul persoanelor normale. Mai mult decat atat, creierele mai creative...

- Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu publicat joi in revista…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar timp…

- Slabitul nu este la indemana tuturor dar daca tii cont de cateva lucruri elementare s-ar putea ca acest articol sa-ti foloseasca la pierderea in greutate fara vreun regim draconic, ci mai degraba prin scaderea portiilor de mancare si accelerarea metabolismului. Exista anumite alimente care ajuta metabolismul…

- Oamenii de stiinta care au publicat cercetarea in Journal of Personality and Social Psychology au descoperit ca mirosirea hainelor purtate de persoana iubita scade nivelul de cortizol, supranumit si hormonul stresului, si confera o stare de calm.

- Cand stomacul se golește doar parțial, corpul persoanei infometate CERE din nou hrana, apetitul revine (ca un fel de razbunare), iar ciclul reincepe. Oamenii veșnic flamanzi care traiesc intr-o societate bazata pe o alimentație nesanatoasa caștiga continuu in greutate deoarece nevoile energetice ale…

- Prepararea cafelei la rece creste cantitatea de cafeina din aceasta bautura, spun chimisti de la Universitatea Thomas Jefferson din Statele Unite.Oamenii de stiinta americani au vrut sa afle cel mai bun mod de a prepara cafeaua.

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate…

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- In ultimii 300 de ani cantitatea de vin pe care o consumam a crescut exponential, spune un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Cambridge. Oamenii de stiinta au analizat paharele in care se bea vin in anii 1700 si au observat ca acestea au devenit de 7 ori mai mari pina in prezent.…