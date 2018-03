Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.Stire…

- Anna Horvath, fosta viceprimarița UDMR de la Cluj-Napoca, a fost condamnata la inchisoare cu executare, pentru trafic de influența și spalare de bani. Sentința a fost data de Curtea de Apel Cluj vineri dimineața: doi ani si opt luni de inchisoare cu executare. Fodor Zsolt, inculpat in același dosar,…

- Magistratii au pronuntat sentinta in procesul dintre Primaria Lupeni, acuzata de plati si penalitati achitate nelegal, in valoare de peste cinci milioane de lei, in cadrul proiectului de dezvoltare a Statiunii Straja, si Curtea de Conturi a Romaniei.

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- O suma de 11 milioane de lei este disputata intre Curtea de Conturi și Ministerul Energiei. La mijloc se afla Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului. Curtea de Conturi, parat in dosar, a constatat ca Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului ar fi beneficiat nejustificat de…

- Un barbat din Radauti, care se afla in penitenciar pentru executarea mai multor pedepse cumulate, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava intr un alt dosar, de tainuire, la o pedeapsa de 225 de ani de inchisoare, insa va executa 30 de ani, informeaza Agerpres.ro. Ovidiu Rusu, in varsta…

- O relație pe Facebook l-a facut pe un roman sa scoata din buzunar 750 de euro, suma pe care a trimis-o unei femei din Vatra Dornei care nu a aparut la intalnirea cu acesta, deși ii promisese o viața noua. Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate,…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Compania de stat Radiocom a produs o paguba de 196,6 milioane de lei doar din derularea proiectului WiMax, a trimis 2 milioane de lei, pe care trebuia sa ii investeasca intr-o firma, in alt cont și a dat bonusuri in valoare de 833.000 de lei pentru ”rezultate deosebite” angajaților, deși atribuțiile…

- Inca o decizie definitiva in dosarele din contencios administrativ privind alocarea traseelor publice de calatori in judetul Alba. Curtea de Apel Cluj a dat hotarare favorabila Consiliului Judetean Alba, in procesul cu Arion Trans SRL Alba Iulia. Este vorba despre cauza in care firma cerea despagubiri…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 20 martie pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Sunt judecați in acest caz Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul ministru Tudor Chiuariu, fostul deputat Ioan Adam, dar și Adam Craciunescu,…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti sunt asteptati sa se pronunte, miercuri, în procesul în care CSA Steaua îi cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani în care omul de afaceri

- Proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, Daniel Serghei Condratov, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata in 27 februarie 2018, la Curtea de Apel Alba Iulia. Barbatul a provocat in august…

- In perioada 5 – 9 martie 2018 vor avea loc acțiuni de educație juridica in școli constand in expuneri pe teme juridice. In județul Alba s-au implicat in derularea și organizarea acestei activitați: domnișoara avocat Mirona Maria Varmaga- membru al Baroului Alba, domnul judecator Aurelian Mocan – vicepreședinte…

- Fundacescu Gheorghe Adrian (19 ani) si Groza Marius Adrian (20 ani) mai trebuie sa achite daune morale de 120.000 de lei catre doua parți civile Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar penal de omor in care au fost judecați doi tineri care au ucis o femeie pe care au…

- Compania miniera Rosia Montana Gold Corporation (RMGV) a obtinut la Curtea de Apel Alba Iulia suspendarea executarii unei decizii de impunere din partea ANAF pentru suma de aproape 27 de milioane de lei, reprezentand TVA neachitat in perioada 2011 - 2015.

- Zece ani a durat procesul traficantilor de comori dacice, furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra printr-o filiera sarba. Magistratii au anuntat data pronuntarii sentintei definitive.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Camera de Conturi a judetului Alba a efectuat, in anul 2017, un controlul privitor la executia bugetara pe anul 2016, asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfașurate…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Luni, 19 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat bilanțul activitații desfașurate in anul 2017, in cadrul Adunarii generale a judecatorilor. Potrivit raportului, Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat, anul trecut, pe locul 1 din punct de vedere al incarcaturii pe schema cu 759 cauze/judecator…

- Procesul unei presupuse grupari de traficanti de comori dacice din Muntii Orastiei dateaza de un deceniu. Magistratii au anuntat data solutionarii definitive a cauzei in care au fost judecati 10 inculpati, trei dintre ei aflandu-si deja sentintele in dosare disjunse.

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Curtea de Apel Cluj a dat, ieri, o sentința definitiva in dosarul “meningita”, cauza in care Spitalul Județean de Urgența Zalau (SJUZ) este facut raspunzator de complicațiile aparute in urma unor infecții nosocomiale survenite la patru pacienți care au fost supuși unor intervenții chirurgicale in cadrul…

- Curtea de Apel Iasi a amanat ieri luarea unei decizii intr-unul dintre cele mai importante dosare de crima organizata din Iasi. Magistratii au stabilit ca luarea unei decizii definitive in dosarul in care sunt inculpati Marian Tiuga si Petronel Corduneanu sa aiba loc in data de 7 februarie. In prima…

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- NEWS ALERT Inchisoare cu executare pentru fostul presedinte CJ Cluj. Decizie definitiva Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Un tribunal din Germania a decis ca nucilor le este permis sa cada din pom. Magistrații au dat aceasta sentința neobișnuita in cazul unei femei care și-a dat in judecata vecinul pentru ca nucile care au cazut din copacul acestuia i-au distrus mașina. Instanța a stabilit, insa, ca incidentul a fost cauza…

- Hassan Awdi nu se lasa si cere din nou bani statului roman, sub amenintarea unui alt proces la Curtea de Arbitraj International a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO…

- Detalii despre imprejurarile in care a fost descoperita matrita antica de bronz, din Sarmizegetusa Regia, au fost oferite instantei de Vladimir Brilinsky, administrator al monumentului UNESCO, in procesul in care o tanara a solicitat bani pentru participarea la gasirea artefactului.

- Lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva a avut, in 2017, cel mai mare progres dintre cele trei aflate in lucru. Acesta a „crescut” cu 38,13%, anul trecut. De fapt, acest lot este si singurul circulabil dintre cele trei, e drept doar partial, tronsonul fiind „taiat” in doua loturi, zona cu tuneluri…

- Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta daune pentru "onorariile avocatilor, indemnizatia ca presedinte ASF pentru perioada mandatului de cinci ani, din care a efectuat doar patru luni, si o mica parte ca daune morale materiale". Acesta a mai declarat ca a fost achitat in cele patru capete…

- Liderul unei grupari de traficanti de etnobotanice, destructurata acum cinci ani de BCCO Alba Iulia, a ajuns dupa gratii. Mircea Marian Ispas (33 de ani) a fost condamnat definitiv prin sentinta la Curtea de Apel Alba Iulia, in 15 ianuarie, alaturi de alti trei membri ai gruparii, din Alba Iulia si…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Bucuresti, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 - 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Dinel Staicu a fost arestat prima data in anul 2011 in dosarul fraudarii Bancii Internationale. Un an mai tarziu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, insa ulterior pedeapsa a fost anulata de trei judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Anderlecht cere 5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu, dar Sparta Praga ofera doar 4 milioane de euro pentru sezonul roman. Numai un sezon și jumatate va ramane Nicolae Stanciu la Anderlecht. Mijlocașul in varsta de 24 de ani va parasi aproape sigur campioana Belgiei. Dar unde va pleca? Cel mai…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au dat decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Instanta a decis ca barbatul sa fie condamnat cu suspendare. Minuta…

- O expozitie dedicata metalurgiei fierului din vremea dacilor va fi deschisa, de miercuri, la muzeul din Deva.In cadrul ei sunt prezentate cele mai pretioase unelte descoperite in Muntii Orastiei.

- Cei trei magistrati ce formeaza Camera de Apel a Curtii de Justitie, sesizati impotriva deciziei de plasare in detentie luata de judecatorul insarcinat cu dosarul, au decis in unanimitate confirmarea acestui ordin judecatoresc, a informat un purtator de cuvant al Curtii de Justitie.Potrivit…

- Sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Timisoara in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli de catre Consiliul Judetean Timis, dosar in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, prevede si modul in care trebuie recuperate prejudiciul…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat in 21 decembrie 2017 sentința definitiva intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Inculpatul Romoșan Mihai din Cugir a fost condamnat la pedeapsa finala de 3 ani și 7 luni de inchisoare cu executare. Infracțiunile pentru care a fost judecat barbatul au avut…