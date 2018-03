Stiri pe aceeasi tema

- Alți șapte dintre stapanii de sclavi de la Berevoești au fost condamnați luni, de catre Magistrații Tribunalului Argeș. Pedepsele cu inchisoare, cele mai mari de pana acum, sunt cuprinse intre 5 ani si 2 luni si 18 ani si 10 luni, dar sentința nu este definitiva. Potrivit Jurnalului de Argeș, aceștia…

- Ieri, magistratii argeseni s-au pronuntat in dosarul ce a facut inconjurul Romaniei, dosarul stapanilor de sclavi de la Berevoesti. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi, aflati in prezent in ...

- Un barbat din Floresti a fost retinut marti, 27 martie, pentru ca ar fi pretins si primit 1.200 de euro in schimbul organizarii eliberarii permisului, ce acorda dreptul de conducere a autovehiculul destinat transportului de persoane. Pentru ca nu si-a tinut promisiunea, acesta a fost denuntat la CNA.

- Instanta a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati de procurorii DNA ca ar fi primit…

- Magistratii instantei supreme urmeaza sa pronunte luni decizia in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati de procurorii…

- Magistratii instantei supreme urmeaza sa pronunte luni decizia in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, a fost achitat definit vineri, 23 martie, in dosarul in care initial a fost condamnat la sase ani de inchisoare, de Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva apartine magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti.Stire…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru data de 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

- Un barbat din judetul Suceava a primit o pedeapsa record, la care risca sa se adauge si alte condamnari din dosare inca nefinalizate.Potrivit Monitorul de Suceava, Ovidiu Rusu, un barbat din Radauti, a primit o sentinta uluitoare la Curtea de Apel Suceava: „Contopeste pedeapsa mai sus mentionata…

- Procurorii l-au trimis in judecata pe Pasnicu pentru omor calificat, insa prima instanta a anulat acuzatiile si a dispus condamnarea pentru ucidere din culpa. Totul s-a transat la Curte, care l-a condamnat definitiv pe Claudiu Pasnicu pentru omor calificat. O situatie inedita: ieri, inclusiv avocatii…

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- Adrian Dragos Costa a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare cu executare. Sentința este definitiva, dupa ce Curtea de Apel Cluj a respins recursul intentat de ”teroristul” din Manaștur împotriva deciziei Judecatoriei Cluj-Napoca din 2017,…

- Alexandru Stefan Rusu, bucuresteanul acuzat ca si-a ucis viitoarea sotie cu 34 de lovituri de cutit, a fost condamnat definitiv la inchisoare. Curtea de Apel Ploiesti a considerat ca barbatul a vrut sa-l omoare si pe fiul victimei, un baiat in varsta de 12 ani, care a sarit sa-si apere mama.

- Martin Shkreli, fostul director executiv al Turing Pharmaceuticals, care este cercetat din 2015 pentru frauda fiscala, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si a primit o amenda de 75.000 de dolari, informeaza Reuters.

- Fostul CEO al grupului petrolier brazilian Petrobras si al bancii publice Banco do Brasil, Aldemir Bendine, a fost condamnat miercuri la 11 ani de inchisoare pentru "coruptie pasiva si spalare de bani", relateaza AFP. Sentinta judecatorului Sergio Moro, magistrat emblematic al luptei anticoruptie din…

- Magistrații Tribunalului Arad s-au pronunțat astazi in cazul polițiștilor care au cultivat droguri la Iratoș. Nicu Boby Babota a fost condamnat la doi ani de inchisoare, iar Flavius Cosma și Sergiu Meruța au primit cate doi ani și șase luni de inchisoare, pentru trafic ilicit de droguri.„ Prin aceeasi…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Dosarul Secureanu a ajuns la prima soluție. Magistratii au decis condamnarea cu suspendare a 7 angajați ai spitalului Malaxa și administratori de firma, cei care și-au recunoscut faptele in fața procurorilor și judecatorilor. Citeste si: Dragnea, SEMNAL DUR catre Maior, dupa dezvaluirile din…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Judecatorii Curtii de Apel Pitesti au dat luni 26 februarie sentinta in procesul lui Ionut Catalin Balan (40 de ani), zis „Ibrahim“, barbatul suspectat de terorism dupa ce s-ar fi radicalizat in Franta si ar fi aderat la gruparea terorista Statul Islamic. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Instructorul auto Gheorghe Bratila si agentul examinator Adrian Botezatu, inculpati in Dosarul „Mita la Permise”, au primit, vineri, la Tribunalul Buzau, sentinte de condamnare cu executare. Primul dintre cei doi mentionati mai sus a primit o condamnare de trei ani si jumatate cu executare, iar cel…

- Dosarul cunoscut generic "Pagubitii Vectraldquo; a fost amanat de judecatorii Tribunalului Constanta pentru data de 14 martie. Noul termen a fost stabilit pentru audierea partilor civile. Oricare va fi decizia Tribunalului Constanta, aceasta va fi definitiva. Dosarul a fost instrumentat de procurorii…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Procesul fostului sef al CJ Prahova, Mircea Cosma si al fiului sau Judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au luat luni în discutie termenul final al procesului în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în prima…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Tribunalul București a dat, astazi, sentința in cazul profesorului Dan Pacurariu, acuzat de uciderea fostei sale iubite, profesoara de limba chineza, Mihaela Fulga, in urma cu aproape 20 de ani. Profesorul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva. Totodata, magistrații au…

- Tribunalul București a dat, astazi, sentința in cazul profesorului Dan Pacurariu, acuzat de uciderea fostei sale iubite, profesoara de limba chineza, Mihaela Fulga, in urma cu aproape 20 de ani. Profesorul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Sentința nu este definitiva. Totodata, magistrații au…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Un barbat pe nume Victor Oros a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru braconaj. Acesta a fost trimis in judecata pentru ca in vara lui 2014 a omorat un mistret intr-o padure din Carlibaba, judetul Suceava. Sentinta instantei este definitiva.

- Pe 25 ianuarie, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisoarea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la patru victime…

- Șapte persoane au fost condamante in dosarul Dosarul Sclavilor de la Berevoești. Inculpații au primit pedepse intre 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare si 13 ani de inchisoare cu executare.

- La sfarsitul acestei saptamani, inca sapte stapani de sclavi din localitatea argeseana Berevoesti, care au ingrozit o tara intreaga prin metodele de tortura folosite, au primit pedepse cu inchisorea. Sentinta, pronuntata de Tribunalul Arges, nu este definitiva. Stapanii de sclavi trebuie sa achite la…

- Magistratii Curtii de Apel Galati au pronuntat vineri, 26 ianuarie 2018, sentinta definitiva in cazul lui Ivanciu Corcioveiu. Este vorba despre barbatul de 24 de ani din Chiraftei care, in 2016, a lovit mortal cu masina doi copii la Foltesti si apoi a fugit din tara. Tanarul nu avea permis cand a comis…

- Fostul primar din Bran, Gheorghe Hermeneanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Fostul primar din Bran a fost prins in flagrant in timp de lua mita 5.000 de lei. Instan’a Curtii de Apel Brasov l-au condamnat pe Gheorghe Hermeneanu la 2 ani si 8 luni de inchisoare…

- Un locuitor al capitalei a fost reținut de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție în dupa-amiaza zilei de ieri. Barbatul este banuit ca ar fi savârșit trafic de influența. Sub pretextul coruperii judecatorilor, acesta ar fi estorcat și primit 5 000 de euro. Potrivit…

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Nuruhayati Masoe, in varsta de 23 de ani, a fost gasita vinovata de un tribunal din sudul Thailandei de lezmajestate dupa ce a distribuit un articol care critica familia regala la scurt timp dupa decesul fostului rege thailandez, Bhumibol Adulyadej, in octombrie 2016, a precizat un oficial din cadrul…

- Marinica Fologea, fost consilier local la Primaria Campulung, angajat la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud – Muntenia a fost condamnat la un an si 11 luni inchisoare cu suspendare si amenda in cuantum de 3.000 lei pentru ca a inchis ochii la ilegalitațile savarște pe marginea unui proiect cu fonduri…