Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care a provocat un tragic accident in urma caruia un barbat si fiul acestuia si-au pierdut viata, a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Suceava, la 2 ani și 40 de zile de inchisoare in regim de detenție. Sentința definitiva a fost data vineri, 21 decembrie ...

- Judecatorii au emis sentinta finala intr-un dosar in care un barbat de 48 de ani a fost trimis in judecata fiind acuzat de violenta in familie dupa ce si-a snopit in bataie copilul de noua ani.

- Primarul comunei Perieti, Robert Valceleanu, a fost condamnat vineri, de Judecatoria Slatina, in prima instanta, la o pedeapsa de doi ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru delapidare. Sentinta nu este definitiva, iar edilul a declarat…

- Cei doi criminali care au ucis un taximetrist din Lugoj cer o pedeapsa mai blanda. Adrian Avadanei si Mihai Klug au fost condamnati saptamana trecuta la 7 si respectiv 6 ani de internare intr-un centru de retinere pentru minori. Decizia judecatorilor nu le este pe plac celor doi si asta in ciuda faptului…

- In Spania, o femeie a primit un an si trei luni de inchisoare pentru ca si-a spionat sotul umblandu-i in telefon. Fara stirea lui, femeia a accesat continutul telefonului sau mobil ca sa-si confirme banuielile ca are o amanta.

- Sentinta exceptionala intr-un caz care a socat planeta. Un tribunal international i-a condamnat pe ultimii lideri ai regimului Khmerilor Rosii din Cambodgia, regim raspunzator pentru masacrarea a milioane de oameni. Pedeapsa? Inchisoare pe viata.

- Sentinta definitiva mai blanda in dosarul in care un instructor auto din Baia de Aries a fost judecat pentru trafic de influenta. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar cu obiect ”traficul de influența” in care a fost judecat un instructor auto din Baia de Arieș. Instanța…