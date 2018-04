Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da miercuri sentinta in dosarul „Rovinari - Turceni”, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte miercuri decizia in dosarul “Turceni – Rovinari”, in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Instanta suprema era asteptata sa ia o decizie in acest dosar in 20 martie, insa sentinta a fost amanata atunci pentru 4 aprilie. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu inchisoarea pentru Victor Ponta si pentru Dan Sova. Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, fostul senator Dan Șova și foștii șefi ai Complexelor Energetice Turceni și Rovinari ar putea afla, miercuri, prima decizie a ICCJ in dosarul in care au fost judecați pentru fapte de corupție. Judecatorii ICCJ au amanat, in 20 martie, pentru 4 aprilie luarea…

- Curtea Suprema este asteptata pronunte sentinta in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Victor Ponta si toti ceilalti colegi ai sai din dosarul „Turceni – Rovinari" ar putea afla miercuri sentinta, asta daca nu cumva judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie mai decid o amanare de o saptamâ...

- Dupa trei amanari, magistratii ar putea pronunta, in aceasta prima zi a saptamanii, decizia definitiva in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si al fiului sau, Vlad Cosma. Sentinta este asteptata la Instanta Suprema. Pana sa ajunga sa dea declaratia in fata instantei,…

- Magistratii instantei supreme urmeaza sa pronunte luni decizia in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

- Înalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da luni sentinta definitiva în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în prima instanta la opt ani de închisoare,

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru data de 26 martie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 26 martie, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Magistratii instantei supreme au amanat marti, pentru data de 4 aprilie, decizia in dosarul “Turceni – Rovinari”, in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat marti, pentru 4 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals &icir...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat marti, pentru 4 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Curtea Suprema este asteptata pronunte sentinta in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Viitorul, politic sau nu, al lui Victor Ponta ar putea fi decis marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cand este anuntata pronuntarea in dosarul Turceni - Rovinari. Este vorba de dosarul referitor la contracte de asistenta ju...

- Inalta Curte de Casație și Justiție ar trebui sa dea marți, 20 martie, pronunțarea in dosarul privind contractele de asistența juridica incheiate acum zece ani de fostele complexuri energetice Turceni și Rovinari cu casa de avocatur...

- Parlamentarul clujean a facut apel la sentința și a cerut sa fie achitat. Luna aceasta, magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au respins demersul și au dispus menținerea primei decizii, scrie ziardecluj.ro. "(...)condamna pe inculpatul Nicoara Marius…

- Senatorul PNL Mariu Petre Nicoara a fost trimis la munca timp de 60 de zile la o asociație filantropica, dupa ce instanța a suspendat condamnarea la un an de inchisoare, decizie ramasa definitiva. Mai precis demnitarul a fost condamnat de un complet de trei judecatori al ICCJ, in decembrie 2017, la…

- Fostul sef al Autoritații Naționale de Administrare Fiscala Sorin Blejnar, trimis in judecata pentru evaziune fiscala, spalare de bani și constituire sau sprijinire de grup infractional organizat,in dosarul “Motorina”, a fost achitat in prima instanța. Sentința a fost pronunțata de Tribunalul Brasov,…

- Sentinta definitiva a Curtii de Apel Craiova data marti in dosarul in care o firma din Turceni si patronul sau au primit deja condamnari anul trecut in toamna la Targu Jiu intr-un dosar ce vizeaza moartea unui muncitor....

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, urmeaza sa isi afle sentintele definitive in data de 22 martie, dupa ce Curtea Suprema a amanat pronuntarea. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, isi vor afla astazi, la Curtea Suprema, sentintele definitive in dosarul in care sunt acuzati de coruptie. Acum ei s-ar afla in Italia.

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, isi vor afla astazi, la Curtea Suprema, sentintele definitive in dosarul in care sunt acuzati de coruptie.

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, isi vor afla astazi, la Curtea Suprema, sentintele definitive in dosarul in care sunt acuzati de coruptie. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- Emotii uriase pentru Victor Ponta si Dan Sova! Inalta Curte a amanat pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari pana pe 20 martie 2018, potrivit ziare.com Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Fostul premier, Victor Ponta, impreuna cu Dan Șova risca ani grei de inchisoare, dupa decizia data de procurorii DNA. Aceștia cer pedepse cu executare pentru cei doi in dosarul Turceni-Rovinari.

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la Instanta Suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri. Procurorii cer pedepse cu inchisoarea pentru cei doi.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fi...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.La termenul anterior, Dan Sova a cerut ca dezbaterile…

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la instanta suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Victor Ponta a fost audiat vineri la Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul Turceni - Rovinari, cel referitor la contractele de consultanța juridica in valoare de milioane de euro incheiate de fostele complexuri energe...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Fostul director al Hidro Prahova Dumitru Pantea a fost condamnat, luni, la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, in urma unui acord de recunoastere incheiat cu procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Decizia instantei nu este definitiva.Citește și: ALERTA - Dragnea…

- Victor Ponta este asteptat in fata instantei Curtii Supreme, in dosarul Turceni Rovinari, pentru a fi audiat in procesul in care mai sunt inculpati fostul ministru al Transporturilor si fost senator PSD, Dan Sova, si fostii directori ai complexelor energetice Rovinari si Turceni.Procurorii anticoruptie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…