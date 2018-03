Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…

- Edilul-sef al Buzaului, Constantin Toma, viziteaza Estonia, ca membru al unei delegatii formate din 13 primari de municipii din Romania, a anuntat acesta pe pagina sa oficiala de Facebook. Toma spune ca statul baltic a devenit cea mai avansata societate digitala din lume, care s-a transformat dintr-o…

- "...Indiferent ce face și ce drege coaliția din care fac parte, un lucru e sigur: e VITAL sa ne exprimam MASIV in strada! De ce? Pentru ca ce se intampla e MONSTRUOS și ne privește pe toți, indiferent de partide sau simpatii și antipatii politice! Securitatea e iarași ce-a fost și mai mult decat…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Constanța raspunde acuzațiilor Alexandrei Stan, care s-a declarat șocata de condițiile din spitalul constanțean unde este internat tatal sau. Directorul medical Bogdan Obada spune ca reprezentanții spitalului au stat de vorba cu șeful Secției Medicale 2 și cu…

- Tion.ro face apel la timișoreni sa le dea o mana de ajutor celor din primarie, care spun ca au trimis deja Societatea de Drumuri Municipale sa plombeze gropile aparute dupa ninsori. Daca ați pus ochii pe vreo groapa, faceți-i o fotografie și haideți sa le-o aratam celor din primarie…

- Gestul ziariștilor vine ca urmare a atacurilor fara precedent la adresa libertații presei din Romania și a limbajului suburban folosit de edilul-șef al Timișoarei in relația cu ziariștii. Jurnaliștii ii solicita primarului sa vina cu nume și cu dovezi atunci cand acuza „o anumita parte a…

- Mai mulți jurnaliști din Timișoara protesteaza fața de atitudinea primarului orașului, Nicolae Robu, care i-a comparat cu niște prostituate și le-a spus ca sunt „paraziți sociali” care traiesc din „taxa de asmuțire”. Marți, la conferința de presa de la Primaria Timișoara, peste 20 de jurnaliști au parasit…

- Nicolae Robu nu regreta ca i-a jignit pe jurnaliști. La o conferința de presa care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 2 martie, la ora 12.00, la sediul PNL Timiș, al carui președinte este Nicolae Robu, dar la care primarul a ajuns o ora mai tarziu, jurnaliștii au fost facuți cu ou și cu oțet de catre…

- "Sunt de aproape sase ani Primar. Organizez saptamanal doua conferinte de presa -una la Primarie, alta la PNL- toate cu durata de 1-1.5 ore. La conferintele mele de presa accesul este liber, nu exista si nu au existat niciodata acreditari. Unele firme media ma calomniaza zi de zi -absolut zi de zi!-…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si a acuzat ca mai multe persoane cu probleme penale s-au unit in incercarea de a discredita magistratii care i-au anchetat. "Din pacate, asistam…

- Jurnalista Andra Gavril, care a prezentat peste zece ani „Jurnalul Cultural“ de la TVR si care în prezent lucreaza la Casa de Productie a postului public, a dezvaluit pe Facebook ca a fost batuta si umilita de un fost partener de viata.Precizând ca nu este…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa de joi seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Justitia belgiana a cerut Facebook sa nu-i mai urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, dar care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel.

- Intr-o postare pe Facebook, vicepreședintele PNL Raluca Turcan a solicitat guvernului sa se revina la plata salariilor profesorilor de catre autoritațile locale. Cererea liberalilor vine dupa ce mai mulți profesorii și-au primit salariile cu intarziere iar cotabilii inspectoratelor școlare au reclamat…

- Jurnalista Sorina Matei iese la atac dupa declarațiile de presa ale lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis. Aceasta il critica, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justiției pentru ca a fugit din fața jurnaliștilor și nu a raspuns la nicio intrebare, iar lui Klaus Iohannis ii reproșeaza ca nu…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- “Vineri, 16 februarie 2018, de la ora 11.00, abordam in conferința de presa transmisa LIVE (n.r. pe contul de Facebook PNL Alba), de la sediul PNL Alba, subiecte de maxim interes pentru cetațeni privind buna guvernare locala și proiectele de anvergura desfașurate de administrația publica locala a municipiului…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii critica pe jurnalisti, dupa ce in presa locala a fost publicat salariul sau, dar si al soferului sau, Vasile Paraschiv. El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Facebook a dezvoltat un soft care poate determina cat de bogat este un utilizator si in ce clasa sociala este integrat, scrie The Telegraph, care precizeaza ca Facebook a primit un brevet de inventie pentru aceasta "unealta". Facebook se foloseste de cateva criterii pentru a vedea cat de bogat esti:…

- "In 2010 ( cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL…

- In urma interviului acordat de Șerban Nicolae pentru Euronews, mai multe publicații romanești au titrat: ”Șerban Nicolae: Corupții nu trebuie arestați”. ”Pacat, Euronews, eu am crezut ca acord un interviu unui ziarist. Am aflat ca am vorbit cu un soi de operator de montaj, scapat nesupravegheat…

- Partidul Național Liberal spune ca de astazi incep sa apara primele scaderi de salarii ca urmare a trecerii contribuțiilor catre angajați. Liberalii mai argumenteaza și ca masurile luate de PSD nu au facut altceva decat sa loveasca in comunitațile locale, mai ales cele care au reușit sa atraga investitori…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele “Justitia furata” si a reunit oameni care, ...

- Aproximativ 100 de persoane au participat, astazi, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele ‘Justitia furata’. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Peste 30.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti.

- Un nou atac la adresa „sclavilor din presa si de pe Facebook” vine tocmai din America. Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, demasca metodele de manipulare in ceea ce priveste decizia PSD de a nu mai cere aviz SRI pentru numirea ministrilor, si explica de ce nu este gresita acesta…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetița, pe Matilda. ”Fericirea poarta un nume – Matilda!”, au fost cuvintele care au insoțit postarea de pe Facebook. Iata fotografia: Madalina Pușcalau este casatorita cu Emil Dobrovolschi, pilot de avioane, unul…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Reprezentanții poliției din Timiș au in lucru doua dosare penale in care s-au sesizat din oficiu. Surse din cadrul anchetei spun ca cele doua dosare vizeaza postari pe Facebook, care ar indemna la ura și violența impotriva Guvernului și ar avea, se pare, legatura cu protestele din ultima perioada.…

- Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, spune ca la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care ar putea duce la evitarea unei noi ”crime numite Colectiv”. Intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare Facebook, Iancu il ia la rost pe ministrul…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Atunci cand incepi o afacere, cauți din start de strategii de marketing pentru a promova produsele și/ sau serviciile pe care le oferi. Daca pana acum 20 de ani, marketing-ul se facea doar offline, in ziua de azi nicio afacere care vrea cu orice preț sa aiba succes nu ignora marketingul online. Acest…

- Familia președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, are motiv de sarbatoare. Feciorul cel mai mic al președintelui este astazi omagiat și implinește 3 ani, iar cu aceasta ocazie Igor Dodon a scris un mesaj de felicitare pe contul sau oficial de Facebook. "Al treilea fecior implinește azi 3 ani. Ii…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, luni seara, in fata Guvernului, pentru a milita in favoarea unei justitii independente. Un nou protest a inceput, la ora 18.00, in prima zi a anului 2018. "Bucurestiul va zice NU" este sloganul de pe Facebook ce i-a adunat pe protestatari. Peste 1.400 de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna ...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Ana Munteanu, castigatoarea Vocea Romaniei 2017 , a fost criticata de un deputat din Parlamentul Romaniei pentru ca a acceptat un premiu de la Igor Dodon. Ana Munteanu, caștigatoarea concursului „Vocea Romaniei”, originara din Republica Moldova, a acceptat Diploma de Onoare de la președintele țarii,…

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- Treizeci si sapte de oameni au murit probabil intr-un incendiu izbucnit la un centru comercial din Davao, un oras din sudul Filipinelor, a anuntat duminica viceprimarul localitatii, preluat de AFP.Oficialul local de la protectia contra incendiilor a declarat ca sansele ca aceste 37 de persoane…

- Protestul a fost initiat de grupurile civice 600000 pentru Rezistenta, Insistam, Initiativa Romania, Asociatia Civica ProFest, Evolutie In Institutie, Coruptia ucide si ANOSR. Ce scriu initiatorii pe pagina de Facebook a evenimentului: Sub comanda lui Calin Popescu Tariceanu, PSD-ALDE voteaza la foc…

- Judecatorul Cristi Danilet propune pe pagina sa de Facebook o speta cutremuratoare din anul 2019, care ar putea deveni realitate, dupa asaltul la legile justitiei de catre majoritatea PSD-ALDE. „Liviu...

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a spus, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca este necesar ca aceste zile sa fie lucratoare. "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens și nici nu intenționeaza sa o faca. Aceste zile sunt foarte importante pentru…

- Potrivit playtech.ro, cea mai negativa opinie care face referire la de efectul pe care il are Facebook asupra noastra, mai exact asupra oamenilor și asupra lumii in care traim, a venit din partea lui Chamath Palihapitiya, un fost angajat la Facebook. Acesta a facut parte din echipa Facebook…

- Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat, duminica, intr-o conferința de presa, ca actuala coaliție de guvernare nu are legitimitatea sa distruga justiția și credibilitatea Romaniei in exterior. "Nu cred ca aceasta coaliție de la putere a fost votata și are legitimitatea ca…