- Un tanar de 26 de ani din Cugir care in 2017, aflat sub influența alcoolului, a provocat un teribil accident rutier in urma caruia o adolescenta de 19 ani și-a pierdut viața a primit inchisoare cu suspendare. Decizia aparține Judecatoriei Alba Iulia și poate fi atacata la Curtea de Apel. In luna ianuarie…

- Tribunalul Timis i-a condamnat la inchisoare cu suspendare pe membrii unei grupari de trafic de etnobotanice trimisi in judecata la sfarsitul anului 2017 de DIICOT. Membrii retelei si-au recunoscut faptele si au beneficiat de reducerea pedepsei, fiind condamnati la inchisoare cu suspendare. Sentinta…

- Prin decizia pronuntata luni, 24 septembrie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut partial sentinta din luna martie a.c, inlaturand dispozitia de executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a, b si i din Codul penal pe o perioada…

- Un barbat de aproximativ 40 de ani, banuit de producerea unui accident rutier mortal, dar si de parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, a fost condamnat in prima instanta Judecatoria Medgidia a dispus condamnarea inculpatului la un an si patru luni pentru savarsirea…

- Un barbat care lucra la o casa, in comuna Cernisoara, a murit dupa ce marti dupa-amiaza a cazut de pe schela, de la o inaltime de trei metri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean...

- Trei ani de inchisoare cu suspendare este condamnarea, in prima instanta, primita de un preot care a condus beat, a ucis un om si a fugit de la locul accidentului. In varsta de 45 de ani, Danut Hohota, parohul bisericii din satul Negrea, comuna Schela, a fost judecat pentru ucidere din culpa,…

- Preotul Danut Hohota (45 ani) a fost judecat pentru ucidere din culpa, parasirea locului accidentului si conducere sub influenta alcoolului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat in ziua producerii accidentului.

- Trei romani acuzați de viol risca cate 23 de ani de inchisoare, in Spania, dupa ce ar fi abuzat, anul trecut, de o tanara din Paraguay. Procurorii din Sevilla cer, de asemenea, daune de peste 100.000 de euro. Sentința va fi pronunțata in luna septembrie.