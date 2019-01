Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova va analiza, luni, apelul formulat de interpreta de muzica populara Irina Maria Birou, implicata intr-un accident mortal in 2016, in localitatea Moi, comuna Balteni, impotriva sentinței de la Judecatoria Targu-Jiu. Decizia instanței din Banie va fi definitiva. Aceasta…

- Are 22 de ai și a ucis un om! Irina Maria Birou, o tanara și foarte frumoasa interpreta de muzica populara originara din comuna Turburea (județul Gorj), a fost implicata intr-un groaznic accident rutier, soldat cu victime omenești. In septembrie 2016, pe cand avea 20 de ani, aflata la volanul mașinii…

- Irina Maria Birou se afla, in septembrie 2016, la volanul masinii sale. Aceasta a intrat cu automobilul intr-un barbat in varsta de 83 de ani. Victima nu a mai putut fi salvata. Fiica unui agent de politie din Filiasi, Irina Maria a fost condamnata pentru fapta sa, in prima instanta, la doi…

- O veste neașteptata lovește folclorul romanesc. Cea mai frumoasa cantareata de muzica populara din Romania, Irina Maria Birou, a fost condamnata la doi ani de inchisoare! Ea a fost implicata, in anul 2016, intr-un accident mortal care s-a produs in localitatea Moi, comuna Balteni. Atunci, cantareața…

- Primul termen in apelul din dosarul interpretei de muzica populara, Irina Maria Birou, in care a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare, s-a incheiat, miercuri, cu o amanare. Curtea de Apel Craiova a stabilit ca urmatoarea infațișare sa aiba loc pe 28 ianuarie 2019. Magistratii…

- Interpreta de muzica populara Irina Maria Birou, implicata intr-un accident mortal in 2016, in localitatea Moi, comuna Balteni, a atacat prima sentința in dosarul de ucidere din culpa, de la Judecatoria Targu-Jiu. Primul termen, la Curtea de Apel Craiova, va avea loc miercuri, la ora 09.00.…

- Barbatul de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata pentru o crima pe care ar fi comis-o acum opt ani, a atacat sentința Tribunalului Gorj, prin care a fost condamnat la 19 ani de inchisoare cu executare. Verdictul va fi stabilit la Curtea de Apel Craiova. Dosarul a ajuns…

- Curtea de Apel Craiova a pronunțat verdictul final in dosarul barbatului din comuna Draguțești acuzat ca, in 2015, și-ar fi batut fiul, care era elev in clasa a VI-a, din cauza unor note mici. Copilul ar fi fost agresat și de sora lui mai mare, inculpata in același dosar. Instanța din Banie…