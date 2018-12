Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar prin care o primarie din județul Alba a cheltuit ilegal peste 600.000 de lei pentru o echipa de fotbal. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat in 21 noiembrie 2018 sentinta definitiva intr-un dosar prin care Primaria Vintu de Jos a contestat un raport…

- Dumitru Dragomir așteapta azi verdictul definitiv al Curții de Apel București in dosarul drepturilor TV 2011-2014, in care e acuzat de spalare de bani și evaziune fiscala, cu prejudicierea patrimoniului LPF. A primit 7 ani cu executare in prima instanța, la Tribunal. E o zi complicata, azi, pentru Dumitru…

- Primaria Iasi are sentinta definitiva privind preluarea celor patru cinematografe din municipiu si totodata a obtinut in instanta plati compensatorii din partea conducerii RADEF (Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor) privind neaplicarea sentintelor judecatoresti anterioare, de predare…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar avand drept obiect traficul de droguri, in care a fost judecat un tanar de 23 de ani din Municipiul Sebes. Instanta a respins, in 31 octombrie 2018, apelul declarat de DIICOT Alba Iulia si a mentinut pedeapsa decisa de instanta…

- Curtea de Apel Ploiești a pronunțat o sentința favorabila proprietarilor de pe fosta linie de maxi taxi nr. 5. Potrivit deciziei instantei – „se suspenda executarea notificarii de reziliere pana la pronunțarea sentinței de fond”. „Tip solutie: cu casare Solutia pe scurt: Admite recursul. Caseaza in…

- In urma unei sentințe definitive, date miercuri de Curtea de Apel Craiova, directorul Muzeului Județean Gorj, Dumitru Hortopan, s-a ales cu o amenda in valoare de 58.100 de lei. Asta pentru ca Hortopan a refuzat sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca de comunicare a unor informații publice,…

- Sentinta definitiva mai blanda in dosarul in care un instructor auto din Baia de Aries a fost judecat pentru trafic de influenta. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar cu obiect ”traficul de influența” in care a fost judecat un instructor auto din Baia de Arieș. Instanța…

