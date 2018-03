Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 20 martie pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Sunt judecați in acest caz Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul ministru Tudor Chiuariu, fostul deputat Ioan Adam, dar și Adam Craciunescu,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 20 martie pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul ministru Tudor Chiuariu si fostul deputat Ioan Adam.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 20 martie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. La ultimul termen al procesului…

- Fostul primar al municipiului Buzau, Constantin Boscodeala scapa de condamnarea la inchisoare in dosarul Orizont in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu dupa ce a fost trimis in judecata de DNA alaturi Viorica Stana, fost sef al Oficiului de Cadastru si Nicolae Trandafir, fost director al Statiunii…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Dosarul Campusului Social Henri Coanda a fost amanat ieri pentru data de 27 martie. In cauza, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si omul de afaceri Avraham Morgenstern. Dosarul se afla pe…

- Fostul impresar a fost incarcerat cu doar doua saptamani in urma, pe 20 februarie 2018, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor. Fratele sau, Victor Becali,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat in urma cu putine momente verdictul in procesul in care anchetat Ludovic Orban, liderul PNL. Acesta era acuzat de fapte de coruptie,mai precis de pretinderea unor sume de bani de la afaceristul Tiberiu Urdareanu. Completulformat din cinci judecatori…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- Verdictul pe care il asteapta toti cei cinci inculpati din „lotul Turceni-Rovinari" va fi pronuntat, cel mai probabil, peste trei saptamani, dupa cum au decis magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acesti...

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, are loc pronunțarea in procesul "Mita pentru judecatoare". Decizia va fi definitiva. Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Pe 6 februarie a avut…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen ...

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, iși așteapta astazi sentința intr-un dosar judecat la Inalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim ca, la prima sentința, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, condamnați in prima instanța la opt, respectiv cinci ani de inchisoare, și-ar putea afla astazi sentința in cadrul apelului de pe masa Completului de 5 judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Un dosar din primavara lui 2016 impotriva primarului comunei Zabrani, Marian Toader si o sentinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, definitiva si favorabila edilului. Marian Toader se poate pregati de sarbatoare: Inalta Curte a acceptat recursul sau formulat impotriva sentintei Curtii de Apel…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, referindu-se la condamnarea in prima instanta a lui Darius Valcov, ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei sale care trece printr-un moment dificil. Intrebata, la sediul PSD, daca a luat o decizie in privinta lui Darius Valcov, consilier…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca Darius Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva. Prima reactie a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare: "Trebuie omorat, astazi! Impuscat" "Pana la condamnarea definitiva,…

- Codrin Stefanescu a sustinut ca Darius Valcov a fost condamnat "pentru nimic", ca este supus unei "mari presiuni" si urmeaza sa decida daca, in conditiile in care este "vanat", isi asuma "riscul" de a mai continua pe functia din Guvern. Reprezentantul PSD a sustinut ca este mare nevoie de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Fostul ministru al Finanțelor Darius Valcov, in prezent consilier in Guvernul Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia luata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție nu este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Radu Ștefan, propus la Ministerul pentru IMM-uri, nu știe in ce stadiu este dosarul sau de evaziune fiscala: ”Sincer, nu știu”, a spus acesta, luni, dupa audierea din comisiile de specialitate. El a precizat ca o instanța a Romaniei, Camera preliminara a Inaltei Curți de Casație și Justiție, s-a pronunțat…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Florita Bolos, controversata judecatoare din Ineu, a fost eliberata conditionat. Asta chiar daca a stat dupa gratii numai trei luni de zile din condamnarea de sapte ani (?!) pe care a primit-o in data de 31 octombrie 2017. La numai doua saptamani distanta de la momentul in care Inalta Curte de Casatie…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Un nou termen in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost trimis in judecata alaturi de mai multe persoane. Ieri, Marius Dan Foitos, Angela…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Voicu pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Pentru aceeasi infractiune va fi judecat si Dan Lucian…

- Marius Nicoara, suspendat din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj Senatorul de Cluj Marius Nicoara si-a depus cererea de suspendare din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj dupa condamnarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Statutul PNL prevede ca cei cu functii de conducere la nivelul…