- Magistratii Completului de 5 judecatori al Instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, astazi, o decizie definitiva in dosarul de coruptie in care fostul sef al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, iar fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma…

- Fostul primar al Craiovei a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Inalta Curte de Justitie si Casatie a decis marti incetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…

- Parlamentarul clujean a facut apel la sentința și a cerut sa fie achitat. Luna aceasta, magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au respins demersul și au dispus menținerea primei decizii, scrie ziardecluj.ro. "(...)condamna pe inculpatul Nicoara Marius…

- Senatorul PNL Marius Petre Nicoara a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an de inchisoare sub supraveghere pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Sentinta este definitiva.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat vineri, pentru 20 martie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. La ultimul termen al procesului…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot ramane condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Potrivit rechizitoriului, Victor Emanuel Bot este acuzat ca, "in…

- Fostul impresar a fost incarcerat cu doar doua saptamani in urma, pe 20 februarie 2018, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor. Fratele sau, Victor Becali,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, luni, in dosarul in care DNA l-a acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- Verdict definitiv in dosarul in care Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost trimisa in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta, anunta...

- Frații Ioan și Victor Becali au fost din nou condamnați la inchisoare! Dupa pedeapsa din dosarul Transferurilor, cei doi au primit condamnari definitive in dosarul judecatoarei Geanina Terceanu, cea care a judecat, inițial, dosarul Transferurilor. Cei doi frați au fost condamnați, cumulat, la 13…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, are loc pronunțarea in procesul "Mita pentru judecatoare". Decizia va fi definitiva. Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Pe 6 februarie a avut…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Fostul ministru al Finanțelor Darius Valcov, in prezent consilier in Guvernul Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia luata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție nu este…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…