- Horia Georgescu, fost sef al Agentiei Nationale de Integritate, a fost achitat azi de magistratii Curtii Supreme. In acelasi dosar, fostul deputat PNL Theodor Niculescu a primit opt ani pentru luare de mita, desi a fost achitat pentru abuz in serviciu. Anuntul privind achitarea fostului sef ANI a fost…

- Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat, marți, la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in dosarul ANRP.Fostul demnitar a fost condamnat pentru luare de mita dar achitat pentru fapta de abuz in serviciu. Alaturi de el a mai fost condamnat la o pedeapsa…

- Instanta suprema a finalizat la finalul lunii septembrie dezbaterea apelurilor din dosarul ANRP in care fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la o pedeapsa de 9,4 ani de inchisoare.ICCJ a amanat pronutarea pentru marti si urmeaza sa stabileasca un verdict definitiv in acest…

- Ziarul Unirea Accident MORTAL pe DN1 intre Alba Iulia și Sebeș. Un camionagiu din Tulcea, condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare In ianuarie 2016, un camionagiu din Tulcea a provocat un accident rutier pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș, in urma caruia un pasager a decedat. Sentința definitiva…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Blaj va sta mai bine de 1 an de zile la inchisoare pentru ca a cumparat o bicicleta in Italia despre care stia ca este furata. Sentinta a fost pronuntata de justitia italiana si a fost recunoscuta de autoritatile judiciare romane.

- La doar 19 ani, Costica Ciobotaru a ucis un om si s-a ales cu 19 ani de inchisoare ASTEPTARE…Nemultumit de cei 19 ani de detentie primiti in dosarul in care a fost condamnat pentru crima de Tribunalul Vaslui, Costica Ciobotaru a cerut instantei superioare sa fie judecat. Curtea de Apel Iasi a ajuns,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul in care a fost judecat recidivistul din Alba Iulia care a talharit cu bestialitate o tanara in scara unui bloc din oras. Dragoi Nicolae, eliberat mai devreme din penitenciar prin recurs compensatoriu, va sta 6 ani la inchisoare.

- Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 9 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul “Fabrica de Timbre” privind fraudarea Postei Romane, potrivit Agerpres. https://www.romaniatv.net/gheorghe-stefan-pinalti-trei-ani-si-noua-luni-de-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-posta_483685.html