- “Inzapezitul” martie “a smuls” viața unei mari personalitați a contemporaneitații, eruditul profesor moineștean Vasile Robciuc trecand in urma cu o zi in neființa (la 21 martie). Dincolo de acest lucru raman faptele, ramane omul… Vasile Robciuc s-a nascut la 7 august 1942 in satul bucovinean Parhauți…

- Suntem in anul Centenarului și marșam pe coarda patriotica, incercand sa sarbatorim crearea Romaniei Mari, eveniment rezultat pur al intamplarii, al unui noroc formidabil ce a determinat unirea tuturor provinciilor romanești in ciuda faptului ca țara a pierdut razboiul. Mulți vor ridica sprancenele…

- Miercuri 25 aprilie, ora 19:00, Tudor Gheorghe revine la Teatrul de vara „Radu Beligan”, cu un nou spectacol, intitulat „Randunici printre lozinci”. Cu o noua orchestratie a dirijorului Marius Hristescu si o interpretare inedita, asa cum ne-a obisnuit maestrul Tudor Gheorghe, muzica anilor ’60-’70…

- Sezonul intern de natație debuteaza in Bacau. Intre 21-25 martie, Bazinul de Inot din Bacau va gazdui Campionatul Național de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, eveniment inscris in calendarul competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. In aceasta perioada, conducerea Bazinului…

- In aceasta dimineața, la ora 10.00, la Ateneul Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau, s-a dat startul etapei zonale a Olimpiadei Naționale Corale, la care participa 11 coruri din toate județele Moldovei. Comisia de jurizare este formata din specialiști ai muzicii corale din județele participante. Președintele…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg gazduiește pana in luna aprilie a.c. expoziția de camași romanești „IA Aidoma”. Camașile expuse au fost cusute de catre membrele Asociației „Semne Cusute” din care fac parte și patru bacauance: Felicitas Farcaș, Irina Agachi, Daniela Ivu și Iulia Georgescu.…

- Cele patru oferte depuse pentru unul dintre cele mai importante proiecte de construcție așteptate in Bacau, „Varianta de ocolire a municipiului”, cunoscuta drept „Centura rutiera a Bacaului”, au intrat in etapa de calificare conform criteriilor impuse de organizatorul licitației. Ofertele au fost depuse…

- Senatorul PSD Bacau Miron-Alexandru Smarandache a salutat adoptarea noilor prevederi privind protejarea victimelor violentei in familie, si a cerut, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, lamuriri suplimentare referitoare la modificarile…

- Polițiștii Sectiei 2 Politie au depistat in flagrant un tanar de 20 de ani, din Bacau, in timp ce provoca distrugeri unui autoturism parcat pe strada Venus din localitate. In urma investigațiilor desfașurate de polițiști s-a stabilit ca tanarul, pe fondul unor discutii in contradictoriu cu fosta concubina,…

- Exista un intreg sistem de propaganda care incearca sa induca ideea ca de vina pentru situația țarii sunt beneficiarii venitului minim garantat. Nu e zi in care sa nu auzi sau sa nu vezi pe rețelele sociale aceeași și aceeași poveste cu unii care refuza sa munceasca deși primesc bani „gratis” de la…

- La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii a III-a. Nu cu prima, ci cu a doua etapa a returului. Condițiile meteo vitrege au „inghețat” startul sezonului de primavara, iar FRF a decis ca eșalonul al treilea sa debuteze cu etapa a 17-a, runda a 16-a, programata inițial pe 3 martie, fiind…

- Perioada de valabilitate a vizei anuale de exercitare a profesiei contabile a membrilor Consiliului Național al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) aferente anului 2017 a fost prelungita pana pe 31 martie, inclusiv. Masura a fost luata de Consiliul Superior al organizației…

- In aceasta dimineata, pe DN 11, in afara localitatii Magura, un tanar de 20 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara pe directia Onesti – Bacau, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Avertizarea meteorologica COD PORTOCALIU DE FRIG, emisa de catre Administrația Naționala de Meteorologie si pentru judetul Bacau, se prelungeste. Astfel, pana pe data de 2 martie, ora 20.00, valul de frig va fi in intensificare, gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice…

- Etapa județeana a olimpiadei de fizica, la nivel de gimnaziu, a avut loc weekendul trecut la Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” din Bacau, dupa ce, in urma cu o saptamana s-a desfașurat, tot aici, etapa locala. Astfel, sambata, 24 februarie, de la primele ore ale zilei au sosit in școala micii și mai…

- Invingatoare luni, cu 3-0 (23, 18, 9) pe terenul lui Dinamo, Știința Bacau pregatește primul meci din turneul 1-6: sambata, acasa, cu CSM Targoviște Punct și de la capat. Sau, mai exact, puncte; trei la numar. Luni seara, Știința Bacau a tras cortina peste sezonul regulat, invingand cu 3-0 la București,…

- La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 01.30, polițiștii onesteni au depistat pe Bulevardul Republicii un barbat de 46 de ani, din Onesti, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,71mg/l alcool…

- Nu stiu cati bacauani pot spune cu mana pe inima ca il cunosc pe cel care a ales sa ni se destainuie. Cu siguranta, insa, o lume intreaga il stie. Radioamatori de pe tot mapamondul il recunosc sub indicativul YO8AXP. Si asta nu de azi, de ieri, ci de aproape o jumatate de secol. O […] Articolul Laurentiu…

- Cum poate fi IUBIREA mai frumos și mai adevarat sarbatorita decat cu entuziasmul și frenezia tinereții? Intr-o atmosfera incarcata de frumusețe, veselie și iubire, in Amfiteatrul Colegiului Național ”Ferdinand I”, decorat cu baloane multicolore, adolescenți frumoși purtand cu drag iile noastre romanești…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, astazi, ca va declanșa procedura de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupției (DNA), Laura Codruța Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca elaborarea raportului privind activitatea manageriala a Directiei Nationale…

- Ministerul Educației a publicat capitolele din care elevii vor susține simularea naționala, atat pentru Evaluarea Naționala, cat și pentru Bacalaureat. Aceste testari se dau la clasa, in fiecare școala, liceu sau colegiu unde se vor organiza aceste examene. Simularile se desfașoara pentru familiarizarea…

- In 2001, intr-un turneu efectuat in Italia, „galben-albaștrii” au avut programate, la doua zile distanța, doua amicale contra echipelor lui Maurizio Sarri și Massimiliano Allegri. Actualul antrenor al lui Napoli pregatea pe atunci o modesta formație de amatori, in timp ce tehnicianul de azi al lui Juve…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00. Articolul Sindicatul din Invațamant incepe protestele apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Din noianul de partide care au aparut dupa 1990, puține au rezistat pana azi. Cele mai multe au disparut inghițite de formațiuni mai mari, altele din pricina faptului ca nu au avut un lider de valoare, pe termen lung. Fie acesta s-a saturat de politica, fie, dimpotriva, nu s-a saturat și a dorit sa…

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- – unei femei ajunsa in Urgente medicii i-au pus diagnosticul de sindrom Stevens Johnson, o boala care afecteaza pielea si mucoasele, se manifesta ca o arsura si poate ajunge sa cuprinda tot corpul – astfel de cazuri sunt extrem de rare chiar si in lume Femeia, in varsta de 76 de ani, din judetul Bacau,…

- Incepand cu ora 11.00, județul Bacau a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zapada. Situația a fost și este, in continuare, permanent monitorizata de catre prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- ACS Gauss se pregatește pentru Liga a III-a. O spune parcursul din tur: 17 meciuri, 16 victorii și doar un egal. Și o repeta amicalele iernii. Unele, cu parfum de amintire: 2-1 la Piatra Neamț, cu CSM Ceahlaul și 2-2 in Giulești, cu Academica Rapid. CSM Ceahlaul se pretinde urmașa vechiului Ceahlaul,…

- In ședința extraordinara de joi, 15 februarie, se va pune, din nou la vot, problema darii in administrare catre Societatea de Servicii Publice (SSP) a unor porțiuni din domeniul public al orașului, pentru ca firma primariei sa poata asigura mentenanța. Pana acum, proiectul a fost blocat din cauza Opoziției…

- Pe Axa rutiera strategica 3 Neamț – Bacau, unul dintre cele cinci proiecte de acest fel de care se ocupa Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est, au fost deja contractate doua proiecte, unul pentru 60,36 km, altul pentru 94,44 km. Proiectele sunt finanțate din Programul Operațional Regional…

- Știu ca e banal sa spui la dispariția unui om care a insemnat ceva important pentru tine: imi va lipsi mult. Și totuși acestea sunt cuvintele care-mi vin in minte acum, dupa dispariția lui Neagu Djuvara. Pe care de abia așteptam sa-l ascult in unele dimineți, cand era invitatul matinalului de la Radio…

- Nu știu daca primarii de azi sunt mai buni decat cei aleși in deceniul trecut sau vremurile sunt mai prielnice schimbarilor in bine. Cert este ca aceste schimbari se produc și ne ridica, treptat, la standardele țarilor civilizate. Exemplele sunt nenumarate. Aproape toate cartierele dintr-un municipiu…

- Desteptarea.ro a intrat in posesia documentului care a dinamitat politica bacauana. Conform ordinului prefectului de ieri, Cristinel Manolache ar fi ocupat ilegal postul de consilier local timp de un an de zile, fara ca nimeni sa sesizeze acest lucru. Acceptand sa candideze pe listele PMP in alegerile…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- S-au implinit, zilele trecute, trei sferturi de veac de la cel mai mare dezastru militar al vremurilor moderne suferit de țara noastra, fara ca acest trist eveniment sa fi fost in vreun fel sau altul comemorat. Peste 150.000 de romani au murit, au fost raniți sau au disparut in luptele de la Stalingrad,…

- – o data cu suplimentarea numarului de funcționari in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, s-au redus și timpii de așteptare pentru candidați Șapte examinatori auto deservesc intr-o zi de examen aproximativ 140 de candidați inscriși in lupta…

- Pe ușile de acces in sala in care se țin ședințele Consiliului Local Bacau ar trebui puse afișe care sa-i atenționeze pe cei care intra ca o fac pe propria piele și ca nimeni nu raspunde in cazul in care vor suferi traume. Pentru ca un cetațean neavizat s-ar putea trezi cu oarece probleme psihice […]…

- Se spune ca invatatorul este acela care face sa creasca doua idei acolo unde exista doar una, el iti deschide usa, insa tu insuti trebuie sa treci prin ea. Mi-am amintit aceste lucruri, dupa ce am stat de vorba cu un invatator, care, de la inceput, m-a cucerit cu sinceritatea si consistenta gandurilor…

- Adesea ni se intampla sa trecem pe strada pe langa oameni care intind o mana pentru a primi un banuț sau vand te miri ce, pentru a face rost de bani sa poata duce acasa ceva de mancare. Ei bine, m-am oprit langa un astfel de om, in Piața Centrala, acolo unde, pe colțul unui […] Articolul Foamea nu cunoaște…

- -parcarile de pe E 85 frecventate de TIR-uri, supravegheate de autoritați In contextul apariției unui nou focar de Pesta Porcina Africana la porci domestici in județul Satu Mare, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a dispus o serie de masuri de profilaxie nespecifica.…

- Miercuri dimineata, in jurul orei 9.00, pe DN 2G, la Stejaru, in comuna Scorteni, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane. Politistii spun ca un conducator auto, in varsta de 63 de ani, din Bacau, in timp ce se deplasa cu autoturismul catre Moinesti, in localitatea Stejaru…

- In aceasta seara, pompierii de la Detasamentul Bacau au fost solicitati, prin apel la 112, sa efectueze cautari in canalul de fuga al raului Bistrita, in zona Podului Serbanesti, din municipiul Bacau, unde o femeie de aproximativ 65 de ani s-ar fi inecat. Salvatorii s-au deplasat la fata locului cu…

- – in Bacau, TOȚI medicii au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. In Bacau, toți medicii de familie au semnat…

- Pescarii care doresc sa obțina permise de pescuit pentru anul 2018 trebuie sa știe ca acestea se elibereaza in baza unor condiții de catre membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacau, in baza unui contract incheiat inca de anul trecut cu Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA).…

- 750 de polițiști, peste 250 de intervenții la evenimente, peste 400 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape…

- autostrada va face legatura cu segmentul de autostrada Pașcani-Iași-Ungheni Ministerul Transporturilor a aprobat Memorandumul privind demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport care urmeaza a fi realizate in perioada 2018-2027, intre care și Sectoarele de autostrada Brașov-Bacau și…

- Interculturalitatea a devenit o tradiție printre elevii Colegiului Național “Ferdinand I”. Ea se impune ca o necesitate spre a raspunde cerintelor de educatie ale societatii contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor fata de aspecte interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie culturala…