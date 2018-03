Stiri pe aceeasi tema

- Sennheiser, unul dintre cei mai importanti producatori globali de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless, anunta ca va construi o fabrica la Brasov. "Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza de productie va asigura pentru Sennheiser…

- Producatorul german Sennheiser de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless va construi in cadrul Industrial Park Brasov o fabrica de electronice, aceasta fiind cea de-a patra unitate detinuta de companie la nivel global, dupa cele din Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii.…

- Investitie colosala pentru Romania. Un gigant lanseaza un proiect de proportii, afacere in care se va pompa aproape un miliard de lei.Compania da o adevarata lovitura pe piata. Mega-proiectul este unul de proportii si va fi rivaliza cu marile constructii din Europa Occidentala. Mutarea…

- Vremea rea face ravagii in Romania. In regiune a plouat atat de tare incat apele au luat pe sus masini de teren.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- "Noi, ca fundatie, avem o misiune de a sustine comunitatile, in special comunitatile rurale, de a incerca sa aducem pricepere, abilitati in aceste comunitati pentru a incerca sa sustinem dezvoltarea unei economii locale. Pastrarea patrimoniului poate sa joace un rol foarte important in aceasta economie…

- Chiar daca șefii Poliției Romane nu au ajuns inca la o ințelegere cu turcii de la Kanal D pentru a-l putea transfera, macar temporar, in curtea ”Internelor”, Christian Sabbagh și-a intrat deja in ”paine”. Timp de trei zile, prezentatorul de televiziune a stat de vorba cu 47 de purtatori de cuvant din…

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- Asociația Societaților de Arhitectura din Romania (ASAR), formata recent din peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectura din Romania, si-a anuntat intentia de a sustine pe langa autoritatile centrale si locale schimbari legislative urgente care sa elimine derapajele din domeniul construirii,…

- Grupul Schweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria lemnului din lume, va investiti anul acesta 30 mil. euro in fabrica sa de cherestea din Germania. Holzindustrie Schweighofer detine in Romania trei fabrici de cherestea (in Sebes, Radauti, Reci) si doua fabrici…

- In anul centenarului Marii Uniri, mai facem un pas spre apropierea celor doua țari. Asociația Tot Mai Verde din Brașov impreuna cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova au semnat un parteneriat de colaborare pe data 19 februarie 2018. Prin acest parteneriat se lanseaza proiectul ”Da viața…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research. La polul opus se afla: Alexandria, Satu Mare, Bacau, Suceava si Focsani, acestea fiind considerate printre cele mai nesigure…

- Fausto Roberto Alfaro Morales (57 ani) a studiat silvicultura in tara noastra si este reprezentant al Ministerului Mediului din Costa Rica in cantonul San Carlos. In cinstea orasului de la poalele Tampei, care i-a dat cele mai frumoase amintiri din tinerete, Fausto si-a botezat afacerea „Brasov“.

- Compania de Autostrazi reia montarea separatoarelor din beton la Cluj Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va demara miercuri lucrarile de montare a parapetelor de beton, pentru separarea fluxurilor de trafic. Acest tip de parapet rigid prefabricat din beton a fost…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- "​​Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal ar putea sa scada din doua motive. Primul tine de cresterea contributiilor la pensie, care erau 10.5% pana in decembrie 2017 iar din ianuarie 2018 ele aua crescut la 25% ca urmare a transferului de contributii de la angajator la angajat.…

- Discounterul german Lidl, care a cucerit in sase ani comertul alimentar local, majoreaza salariile celor peste 5.500 de angajati de la 1 martie, astfel ca un vanzator va castiga minimum 3.061 de lei brut (1.800 lei net), iar un comisionar va ajunge la 3.301 lei brut, informeaza Ziarul Financiar in ediția…

- O fotografie surprinsa în România a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din întreaga lume. Imaginea surprinsa în localitatea Fundata, Brașov, este una idilica. Fundata este o comuna în județul Brașov, Transilvania,…

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Gripa a mai facut doua victime: Numarul deceselor a ajuns la 10. Ce spun medicii Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, in cursul acestei saptamani, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la inceputul sezonului 2017-2018 ajungand la 10, potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii.…

- Principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii (IMM) din Romania catalogheaza drept haos decizia Guvernului de a muta contributiile sociale de la angajator la angajat, intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2018. De asemenea, 2 din 3 antreprenori cu microintreprinderi nu au majorat inca salariile…

- Coordonatorii județeni din toata țara ai PES activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit la Brașov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a discuta despre agenda organizației in anul 2018. „PES activists Romania este despre valori, idealuri,…

- Meteorologii au emis, sambata, noi atentionari cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din saisprezece judete si de vant puternic si ploi in alte patru, valabile pana la ora 21.00. Sapte judete vor fi sub atentionare cod portocaliu de viscol pana la ora 18.00. De asemenea, pana la ora…

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- "In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Incredintarea acestui eveniment Clujului vine drept recunoastere a unui spatiu clujean al colaborarii interinstitutionale corecte si eficiente si a unui climat care permite atragerea mediului privat in marile proiecte ale educatiei - o prioritate…

- CITR a fost desemnata de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte. Fabrica de incaltaminte Clujana din Cluj-Napoca, infiintata in 1911, a intrat in insolventa la propria cerere. Clujana a fost inainte de anul 1989 una dintre cele mai importante…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- In cadrul intalnirii avute vineri cu premierul Tudose, vicepresedintele Ford, Andrew McCall, a prezentat stadiul de dezvoltare al investitiei companiei, precum si proiectele de perspectiva pentru uzina de la Craiova. „Ford isi pastreaza angajamentul de a cauta oportunitati pentru a construi si alte…

- Actorul Cristian Grosu debuteaza ca regizor si prezinta "testamentul omului perfet gol" Cristian Grosu, lector universitar al Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai și actor la Teatrul Național ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, isi face debutul regizoral cu spectacolul 4:48…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- Aura Anghel, o tanara antrenoare din Brasov, a renuntat la afacerea pe care o detinea in Italia pentru a se reintoarce in tara si a infiinta Luxury Academy, prima academie de fashion si stil din Romania, in urma unei investitii de 100.000 de euro. Aura a povestit pentru wall-street.ro ce ofera Luxury…

- APC militeaza pentru respectarea dreptului pacientului de a alege daca vrea sa fie vaccinat sau nu Acțiunile in forța exercitate asupra societații civile autentice din Romania, la ordinul unor reprezentanți vremelnici ai statului roman, in primele zile ale acestui an, ne arata ca anul 2018 va fi un…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Dinamo il dorește pe mijlocașul lateral croat Ivan Pesici, 25 de ani, legitimat in prezent la Hajduk Split. Jucatorul și clubul Dinamo au ajuns la un acord, croatului fiindu-i propus un salariu lunar de 9.000 de euro. Deși Pesici dorea sa vina in Romania, mutarea…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada din Israel la Ierusalim, punct de vedere care a fost impartașit si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierului Mihai Tudose, respectiv ministrului de Externe, Teodor…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Un gigant a luat decizia sa inchida o fabrica din Romania. Lider pe piața locala, gigantul va face acest pas la inceputul anului viitor, informeaza Bugetul.ro.Cum oficialii companiei au hotarat sa puna lacatul pe respectiva fabrica, angajații acesteia vor... Citește AICI ce cunoscuta fabrica…

- Autostrazile de pe hartie. Ce promiteau și ce s-a ales de ele In urma cu patru ani, Guvernul prezenta o harta privind rețeaua de autostrazi care vor fi construite pana in 2018. Potrivit planului, anul acesta trebuia sa avem deja 1.000 km, insa ne-am oprit la 748. Din pacate au fost…