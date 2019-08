Seniorii Romaniei: Ce sanse reale ai la un job, daca ultima data ai fost la un interviu acum 20 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, a declarat marti ca premierul Viorica Dancila este un candidat ''redutabil'' pentru alegerile prezidentiale si, fata de Gabriela Firea, are o sustinere mai larga...

- Președintele PSD Sector 5, Daniel Florea, a afirmat ca Viorica Dancila ar fi ”un candidat redutabil” al partidului cu care PSD ar avea șanse sa caștige alegerile prezidențiale. In plus, Dancila ar avea un sprijin mai important in randul organizațiilor decat rivala sa la candidatura, Gabriela Firea.…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosganian, a avertizat luni, la finalul sedintei de partid, ca daca PSD va ignora sondajele care ar spune ca Tariceanu are „sanse reale” de a castiga alegerile prezidentiale, atunci „va trebui sa discutam serios despre viitorul coalitiei”.

- ”Cu certitudine Calin Popescu Tariceanu va candida. Va candida pentru ca are o notorietate de 100% și o popularitate ridicata, o favorabilitate care-l plaseaza pe locul doi, trei, in funcție de diverse masuratori in topul prezindențiabililor. In felul acesta cu favorabilitatea aceasta foarte mare,…

- In plus, si mai putini sunt cei care isi negociaza beneficiile extra-salariale, potrivit BestJobs. "Astfel, aproape un sfert dintre angajatori spun ca sub 10- dintre candidatii care se prezinta la interviu negociaza salariul oferit, in timp ce aproape 40- afirma ca intre 10 si 50- dintre cei intervievati…

- Mai putin de jumatate dintre candidatii care se prezinta la un interviu negociaza salariul, desi suma oferita de companie poate fi marita de regula cu pana la 25%, afirma peste sase din zece angajatori,...

- Mai putin de jumatate dintre candidatii care se prezinta la un interviu negociaza salariul, desi suma oferita de companie poate fi marita de regula cu pana la 25%, afirma peste sase din zece angajatori, conform celui mai recent sondaj BestJobs. De asemenea, procentul celor care isi negociaza beneficiile…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, candidat la alegerile europarlamentare, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca schimbarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor reprezinta o prioritate pentru partidul pe care il conduce. "Prioritara este schimbarea domnului…