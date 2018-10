Seniorii brașoveni se „internaționalizează” Demarat in urma cu un an și jumatate, parteneriatul dintre Casa de Comerț Balcanica și principalele asociații de seniori din județul Brașov, a dat roade, anul 2018 fiind cel mai prolific și benefic pentru aceasta categorie de persoane, care este, din pacate, mai puțin favorizata. Anul acesta, au fost organizate o serie de manifestari culturale dedicate Zilei Independenței, considerate de analiști cele mai mari evenimente dedicate Centenarului Națiunii Romane, iar impactul media și social, luand ca raport datele statistice facute de Facebook și Google, au fost cotate la 320.000 de vizualizari… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

