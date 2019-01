Senioarele de la CSM Lugoj, primul loc la Cupa Rieker

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au efectuat primul antrenament din 2019, acesta insemnand startul pregatirilor pentru ultima... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 9-11 ianuarie, la Lugoj va avea loc turneul de volei feminin „Rieker Volley Cup 2019”. Competiția, aflata la cea de-a patra ediție, va reuni la start patru formații: prim-divizionara CSM Lugoj (I) și trei echipe din Divizia A2 – Vest, CSU Politenica Timișoara, CSM Tg. Mureș și…

- Competiția amicala va avea loc în Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”, iar programul complet este urmatorul: Vineri, 21 Decembrie Ora 09.00: HC Zalau – SCM Craiova Ora 10.45: CSM Slatina – “U” Cluj Ora 16.00: “U”…

- Universitatea Craiova (locul doi in Divizia A – seria C) intalneste duminica, 16 decembrie, de la ora 13.00, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ din Valea Vlaicii, pe CSM Focsani, in faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. ...

- Vineri, in Sala Sporturilor, echipa HC Dobrogea Sud Constanta II (antrenor Alexandar Adzic) a trecut de CSU Pitesti, scor 36-30 (18-13), intr-o partida contand pentru etapa a Xl-a a Diviziei A, Seria B, la handbal masculin. In aceeasi runda, dar sambata, CS Medgidia (antrenori Ionut Deli-Iorga si Adrian…

- Sambata, 24 noiembrie, incepand cu ora 08.00, clujenii sunt invitați sa marcheze Centenarul Marii Uniri prin sport. Competiția, Maraton „100 de ani – 100 km” va avea startul din fața comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” și se va desfașura pe distanța Cluj Napoca -Alba Iulia. Concursul costituit…

- Sala Sporturilor ,,Olimpia”, din Ploiești a gazduit in acest week-end ,,Campionatele Naționale de Gimnastica Artistica”. Competiția a debutat vineri, 12 octombrie, cu etapa masculina, sambata desfașurandu-se concursul feminin, iar duminica, 14 octombrie 2018 avand loc finala pe aparate. …