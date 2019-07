Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Algeriei s-a calificat, joi, in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, trecand in sferturi de Coasta de Fildes, scor 5-4 in urma loviturilor de departajare. Tot joi, a acces in penultimul act și Tunisia, scor 3-0 cu Madagascar.

- Reprezentativa Nigeriei a invins, miercuri, la Cairo, cu scorul de 2-1 (1-0), nationala Africii de Sud, in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni. In semifinale, Nigeria va evolua cu invingatoarea din partida Coasta de Fildes - Algeria.

- Reprezentativa Nigeriei a invins, miercuri, la Cairo, cu scorul de 2-1 (1-0), nationala Africii de Sud, in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni potrivit news.ro.Nigerienii au deschis scorul prin Samuel Chukwueze '27, dar Bongani Zungu '71 a egalat. Golul succesului "vulturilor"…

- Selectionata Egiptului, gazda Cupei Africii pe Natiuni la fotbal editia 2019, a fost eliminata surprinzator in optimile de finala ale acestei competitii, fiind invinsa cu scorul de 1-0 de reprezentativa Africii de Sud, intr-o partida disputata sambata la Cairo, in fata a 70.

- Sadio Mane, starul lui FC Liverpool, a ajutat selectionata Senegalului sa se califice in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni la fotbal editia 2019, reusind o "dubla" in partida castigata cu 3-0 in fata reprezentativei Kenyei, luni la Cairo, in cadrul grupei C a competitiei. …

- Selectionata de fotbal a Egiptului a obtinut calificarea in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni 2019, competitie pe care o gazduieste, dupa ce a invins reprezentativa RD Congo cu scorul de 2-0, miercuri seara, la Cairo, in Grupa A.

- Nationala de fotbal a Ugandei a obtinut prima sa victorie la Cupa Africii pe Natiuni dupa o pauza de 41 de ani, 2-0 cu RD Congo, sambata, la Cairo, in Grupa A a editiei din acest an, gazduita de Egipt. Ultimul succes al ugandezilor data de la editia din 1978, 2-1 in semifinala cu Nigeria.…

- Editia a 32-a a Cupei Africii pe Natiuni va avea loc in Egipt, in perioada 21 iunie - 19 iulie, cu participarea a 24 de echipe, impartite in sase grupe. Egiptul are cele mai multe titluri, sapte, urmata de Camerun, cinci trofee, fiind si campioana en titre, Ghana, cu patru trofee, Nigeria,…