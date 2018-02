Senatul voteaza proiectul lui Zamfir de plafonare a dobanzilor: Dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR/ Orban: Parlamentarii PNL, mandatati sa voteze impotriva

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii sesizeaza Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a Ordonantei 3/2018. "Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD s-a prabusit in sondaje, in contextul in care dupa un an de guvernare formatiunea politica condusa de Liviu Dragnea a scazut cu aproape 20 de procente. „Ce pot sa va spun suta la suta este ca PSD a scazut sub 40-. PSD a castigat cu 46- din voturi, iar…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ramane liderul liberalilor din Camera Deputatilor, dupa ce a fost realeasa astazi in sedinta conducerii partidului cu 47 de voturi, in vreme ce contracandidata sa, Adriana Saftoiu, a obtinut doar 12, potrivit unor surse politice. De asemenea, senatorul PNL Daniel…

- Kelemen Hunor l-a refuzat pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a incercat sa-l convinga pe șeful UDMR sa voteze impotriva Guvernului Dancila. UPDATE: Kelemen Hunor anunța ca UDMR susține Guvernul Dancila „Oricine vrea sa discute cu mine, ușa e deschisa. M-a sunat aseara tarziu, am baut de dimineața…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD, noteaza News.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la o televiziune de stiri, ca liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, anunțand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea. Totodata, daca proiectul de lege va fi adoptat, PNL il…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca PSD trebuie sa inceteze "ciolaniada" pentru posturile din Guvern si sa nu ii mai nominalizeze in Cabinet pe niciunul dintre cei care au mai fost ministri.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa îsi asume guvernarea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca profesorii Bogdan Glavan si Cristian Paun vor deveni consilierii sai pe probleme economice si politici liberale. Cristian Paun este profesor la Academia de Studii din București, fiind absolvent la Colegiului Național…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o strategie multianuala care a fost subiectul hotararii de guvern din 28 noiembrie 2016. Atunci s-a hotarat ca in anul 2018 sa fie alocate 2 mld. lei pentru Prima casa, iar in anul 2021 alocarea va scadea la 1,5 mld. lei", a spus Alexandru Petrescu, seful FNGCIMM,…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei. Astfel, acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Proiectul a fost pus in acord cu o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor vota impotriva proiectelor privind bugetul de stat si asigurarile de stat pe anul 2018 in cazul in care amendamentele importante depuse de liberali nu vor fi adoptate. "PNL a luat decizia de a vota impotriva proiectului bugetului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

