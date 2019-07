Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind modificarea legislatiei electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anuntat presedintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputatilor de miercuri. "Dupa…

- Președintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca proiectul privind modificarea legislației electorale, prin extinderea votului la trei zile pentru romanii din strainatate, va intra luni in plenul Senatului

- Proiectul privind modificarea legislației electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anunțat președintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputaților de miercuri."Dupa…

- Proiectul privind votul in strainatate va fi supus luni spre aprobare plenului Senatului si va fi trimis apoi Camerei Deputatilor, a anuntat presedintele Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, dupa...

- Proiectul de modificare a legii adoptiilor initiat de Guvern va intra marti in dezbaterea Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, urmand sa fie adoptat in plenul de miercuri, a anuntat secretarul Camerei Lia Olguta Vasilescu.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut CSM desecretizarea anexelor raportului Inspectiei Judiciare privind aplicarea protocoalele cu SRI la DNA. Liderul ALDE i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa prezideze sedinta Consiliului si sa se asigure ca anexele vor fi desecretizate, potrivit…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a criticat, marti, din plenul Senatului, Opozitia, pentru acuzatiile aduse ministrului de Externe, privind votul din diaspora, la alegerile europarlamentare. El l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis pentru cozile de la ambasade si consulate. "Stiti foarte…

- Senatorii au adoptat raportul de respingere intocmit de Comisia juridica, Comisia pentru administrație publica și Comisia pentru constituționalitate, cu 102 voturi „pentru" și doua voturi „impotriva", Astfel, proiectul legislativ a fost respins in plenul Senatului. Pe 26 martie, comisiile…