- Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera Reprezentantilor a respins cererea lui președintelui Donald Trump de a finanta cu 5,7 miliarde de dolari constructia zidului de la frontiera cu Mexicul. La randul sau, liderul de la Casa Alba a respins orice alt compromis care ar fi putut…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters. Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera…

- Intrebat daca va recurge la aceasta metoda, Trump a declarat: „Daca nu vor merge lucrurile, probabil o voi face. As putea putea spune chiar ca sigur o voi face”. Trump a negat informatiile venite din partea democratilor conform carora a dat cu pumnul in masa si ca a fost nervos in timpul…

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele…

- 'Presedintele Donald Trump va merge joi la frontiera sudica pentru a se intalni cu cei aflati in prima linie a securitatii nationale si crizei umanitare ', a comunicat Sarah Sanders pe Twitter. Alte detalii vor fi anuntate in curand, a mentionat ea. Un sfert din administratiile federale sunt…

- Senatul american a suspendat discutiile pentru ajungerea la un compromis bugetar care sa puna capat inchiderii partiale a administratiilor federale si a amanat negocierile pana dincolo de Craciun, a anuntat sambata seful majoritatii republicane din senat, Mitch McConnell, relateaza AFP. "Senatul se…

- Milioane de alegatori vor merge astazi la urne in SUA, dar nu pentru a alege un președinte. Totuși, impactul alegerilor parlamentare, organizate la jumatatea mandatului președintelui in funcție, ar putea fi insa la fel de semnificativ pentru Statele Unite și chiar pentru intreaga lume, scrie CNN. Președintele…