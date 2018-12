Stiri pe aceeasi tema

- Doi senatori americani republicani au afirmat ca nu au "nicio indoiala" asupra faptului ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a "ordonat" uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce au fost informati intr-o sedinta cu usile inchise despre concluziile CIA in acest dosar, relateaza AFP…

- Doi senatori americani republicani au afirmat ca nu au "nicio indoiala" asupra faptului ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a "ordonat" uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce au fost informati intr-o sedinta cu usile inchise despre concluziile CIA in acest dosar, relateaza AFP.…

- Șefa CIA, Gina Haspel, va informa Congresul in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, scrie BBC . Haspel urmeaza sa discute marți cu liderii din Senat, in condițiile in care absența sa de la discuțiile pe aceasta tema care au avut loc saptamana trecuta i-a iritat pe unii membri ai…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a contestat joi seara raportul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirmand ca nu s-a concluzionat ca printul Mohammad bin Salman a ordonat crima si sugerand ca poate ar trebui trasa la raspundere "lumea"."CIA…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a primit deocamdata o informare despre concluziile Agentiei Centrale de Informatii (CIA) cu privire la asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi,...

- SUA ii vor putea sanctiona pe cei responsabili de asasinarea lui Khashoggi in cateva saptamani”, estimeaza Pompeo ”Continuam sa intelegem continutul faptelor. Suntem pe cale sa examinam impunerea unor sanctiuni persoanelor care pe care am fost in masurasa le identificam pana in prezent - care au…

- Conform surselor citate, Benjamin Netanyahu si presedintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sissi, au discutat cu oficiali din Administratia Donald Trump, exprimand sustinere pentru printul mostenitor saudit cu argumentul ca este un partener strategic important in regiune. Israelul si Arabia Saudita nu au…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, le-a atras atentia, sambata, liderilor arabi reuniti la Manama ca uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi 'trebuie sa ne ingrijoreze pe toti', dat fiind ca afecteaza securitatea regionala, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Daca tinem cont…