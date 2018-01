Stiri pe aceeasi tema

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters.Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Peste 120 de state l-au sfidat joi pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si au votat in favoarea unei rezolutii a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite prin care se solicita ca SUA sa renunte la recenta recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza Reuters.

- Donald Trump intentioneaza sa viziteze Marea Britanie in februarie, pentru a inaugura noua Ambasada a Statelor Unite la Londra, insa nu se va intalni cu regina Elizabeth a II-a, potrivit The Daily Mail, scrie Reuters.

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Donald Trump l-a invitat vineri pe republicanul Roy Moore sa-si recunoasca infrangerea in fata democratului Doug Jones in alegerile senatoriale partiale de marti, in Alabama, scrie Reuters.Esecul lui Roy Moore, un candidat ultraconservator foarte controversat, in favoarea caruia Trump s-a…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a decis miercuri un nou pas spre normalizarea politicii monetare, majorand la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% dobanda de politica monetara, pe fondul cresterii economice solide si a situatiei stabile a pietei fortei de munca, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Un denunț venit din România. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț în toata regula. Este un eveniment fara precedent în istorie. Denunțați sunt în primul rând doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au îndeplinit misiunea la București.…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate naționala al Statelor Unite ale Americii, susține ca Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rușii pe cand actualul lider al SUA nu era inca ales președinte. El este gata sa depuna marturie in acest sens, a relatat vineri postul de…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters. In momentul in care avionul președintelui SUA ateriza la Danang, purtatorul de cuvint al administrației…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Actualul presedinte al Fed este Janet Yellen, al carei mandat expira in 3 februarie 2018. Alaturi de Yellen, la presedintia Fed erau inca cinci candidati: principalul consilier economic al presedintelui american, Gary Cohn, fostii guvernatori ai Fed Kevin Warsh si Jerome Powell si profesorul de economie…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe Jerome Powell pentru funcția de președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), transmit DPA și Reuters. Actualul președinte al Fed este Janet Yellen, al carei mandat expira în 3 februarie 2018. Alaturi de Yellen, la președinția…

- Donald Trump, presedintele SUA, l-a desemnat, joi seara, pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervelor Federale (Fed), sistemul bancar central american. "In calitatea de presedinte, putine lucruri sunt mai importante decat numirea unor oameni integri in functii", a declarat Donald…

- Agenția de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o știre potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord și au desfașurat exerciții in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intenția…

- Exista o probabilitate destul de mare ca presedintele SUA, Donald Trump, sa il numeasca in functia de sef al bancii centrale (Fed) pe Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului de Guvernatori al Fed, potrivit Reuters. Principalul concurent al lui Powell este John Taylor, economist de la Universitatea…

- Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale, probabil va fi numit de presedintele Donald Trump la conducerea institutiei, desi actualul sef, Janet Yellen, ar trebui sa ramana in functie, considera economisti din SUA. Jerome Powell, avocat si fost…