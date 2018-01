Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Berlinul doreste ca un acord asupra mandatului castilor albastre ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist prorus al Ucrainei sa fie gasit inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a afirmat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, transmite AFP.…

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi Parlamentul, care urma sa ajunga curand la finalul mandatului, lansand oficial campania pentru alegerile parlamentare asteptate in martie, scrie AFP.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Uniunea Europeana a publicat astazi o declarație care critica autoritațile ruse pentru neadmiterea liderului opoziției, Alexei Navalnii, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse. „Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia privind neamiterea liderului opoziției Alexei Navalnii…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- FIA a trmis o scrisoare de înștiințare Federației Spaniole de Fotbal privind implicarea politicului în alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia.El Pais scrie ca Ministerul Sportului a propus noi alegeri…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, decisa dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, Brexit si alegerea lui Donald Trump, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Giganții comerțului fac 40 de miliarde de euro in Romania. Clujul, o ținta Piața de retail din Romania se ridica la 40 de miliarde de euro. Operatorii de mari magazine se orienteaza și spre piața clujeana. Piața naționala de retail a avut o creștere de 12% în 2016, conform unui studiu al…

- De-a lungul Europei de Est, de la Praga si pana la Bucuresti, are loc o crestere exploziva a lanturilor de cafenele precum Starbucks si McCafe, piata de cafea inregistrand anul trecut in regiune o crestere de 5,3% , pana la 7,45 miliarde de dolari, potrivit datelor Euromonitor International, preluate…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters. De asemenea, preturile la gaze…

- Politicianul democrat Doug Jones a castigat scrutinul partial pentru un post de senator, invingandu-l pe republicanul Roy Moore, care era sustinut de presedintele Donald Trump, situatia generand reducerea majoritatii republicane in Senatul Statelor Unite, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Extrema de naționalitate sarba, Aleksandra Crncevic, este transferul realizat recent de campioana Romaniei Volei Alba Blaj, jucatoarea urmand sa debuteze in partida cu Volero Zurich, din startul Grupei A a Champions League, saptamana viitoare, miercuri, 13 decembrie, la Sibiu. Voleibalista in varsta…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza un referendum in care cetații ar trebui sa aleaga intre integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana sau cea Eurasiatica, 36% dintre alegatori ar vota pentru integrarea in UE, iar pentru integrarea in Uniunea Eurasiatica - 42,2%.

- O consiliera din cadrul echipei de tranzitie a actualului lider de la Casa Alba a scris intr-un e-mail ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Donald Trump) alegerile din SUA“, relateaza The New York Times (NYT).

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko a anunțat desfașurarea „intr-un viitor foarte apropiat” a unor referendumuri privind aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO, aratandu-se convins ca populația se va pronunța in favoarea intrarii in NATO și UE, aspecte care ar determina o degradare suplimentara…

- "Daca (Coreea de) Nord lanseaza o noua provocare intr-un moment in care Jocurile Olimpice sunt iminente, ar putea da o lovitura fatala Jocurilor Olimpice", a declarat Cho Myoung-Gyon, ministrul pentru Reunificare de la Seul. "Prin urmare, este important sa organizam Jocurile Olimpice de…

- Sezonul 2018/2019 al competitiilor europene va fi unul "sarac" pentru fotbalul romanesc. In Champions League se va putea califica doar o formatie, campioana Romaniei, in timp ce in Europa League, vor avea sanse sa joace 3 echipe: castigatoarea Cupei Romaniei, vicecampioana Romaniei si ocupanta locului…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ca lupta impotriva discriminarii va fi prioritara la Cupa Mondiala din Rusia si a avertizat ca meciurile pot fi abandonate, in cazul producerii unor incidente rasiste, informeaza Reuters."Ne vom asigura ca nu se vor produce incidente si vom avea…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Agentia Europeana a Medicamentului are un nou sediu! Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite…

- Carlo Tavecchio, președintele Federației Italiene de Fotbal, și-a prezentat demisia, dupa ce naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, de anul viitor. "Imi pare rau. Plec pentru ca am pierdut, Le cer scuze tuturor italienilor. Am eșuat, așa ca voi pleca acasa. ...

- Oficial, Primul Razboi Mondial a avut drept cauza asasinarea principelui mostenitor al Imperiului Austro-Ungar. În realitate, motivele pentru izbucnirea conflictului devastator au fost mult mai adânci. Colonialismul, imperialismul si nationalismul sunt câteva dintre acestea. …

- Familia președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, ofera 30 de costume naționale cetațenilor moldoveni aflați in Italia si Rusia, drept raspuns la multiple solicitari parvenite in adresa lui din partea acestora. Zece costume au fost transmise Ambasadei Republicii Moldova de la Roma, iar 20 – Ambasadei…

- Federatia de fotbal in SUA si compania de marketing care se ocupa de "soccer-ul" american, Soccer United Marketing, studiaza posibilitatea de a organiza o "Cupa Mondiala" la care sa participe cele mai puternice echipe care nu au obtinut calificarea la turneul final din Rusia, din 2018, informeaza…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Doua dintre cele mai mari evenimente ale anului 2016, referendumul britanic pentru separarea de Uniunea Europeana si alegerile prezindentiale din SUA, acolo unde Donald Trump a invins-o pe Hillary Clinton, au fost influentate in sfera online de catre rusi.

- Janne Andersson a facut curat in vestiar dupa calificarea la Cupa Mondiala, in urma remizei de la Milano cu Italia. Andersson nu s-a lasat coplesit de euforia calificarii si a inceput sa stranga sticlele si hartiile lasate de jucatori, moment imortalizat de un fotograf. "Un gest simplu, dar…

- Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (CTTA) din Drobeta Turnu Severin a participat pentru al doilea an consecutiv la proiectul de parteneriat strategic, finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus și intitulat “Efectele activitatii umane asupra dezastrelor naturale”. Cele sapte scoli partenere…

- Partidele de astazi din grupa a VIII-a preliminara a Campionatului European de fotbal din 2019 dinA Italia, din care face parte si Romania, nu vor fi singurele care se vor disputa astazi pe batranul continent. Intr-un meci incheiat in urma cu putin timp, Rusia a invins la limita in deplasare cu 2-1…

- Schimbarea unui guvern sau a unui ministru in Romania incepe cu parjolirea și apoi cu reconstruirea, a declarat Vasile Pușcaș, fostul negociator-șef pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, intr-o conferința la Banca Naționala a Romaniei (BNR). "Oricând am negociat, am negociat…

- Parlamentari britanici au cerut Facebook sa publice informatii despre actvitati ruse cu privire la referendumul britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana si alegerilor recente, relateaza The Associated Press.

- Potrivit vicepremierului Spaniei, Madridul ar putea numi un reprezentant care ar urma sa guverneze temporar regiunea catalana, daca Senatul spaniol va aproba implementarea articolului din Constitutie privind suspendarea autonomiei regionale. Soraya Saenz de Santamaria a precizat ca Senatul…

- Campioana Romaniei, Autobergamo Deva, nu a avut noroc deloc la tragerea la sorți a grupelor din Elite round din UEFA Futsal Cup, singura competiție continentala intercluburi din acest sport. In urma tragerii la sorți de joi dupa – masa, care a avut loc la sediul UEFA de la Nyon, in Elveția,…

- 'Poporul turc nu mai sprijina acest proces (de aderare la UE) pentru ca exista dezamagire și resentimente din cauza unei asemenea ascensiuni a islamofobiei și a prezentarii denaturate a Turciei', a declarat ministrul Cavusoglu la Istanbul, intr-un discurs ținut cu prilejul unui forum internațional…

- Ksenia Sobchak va participa la alegerile prezidențiale din Rusia in 2018. Acest lucru a fost dat publicitații astazi printr-o scrisoarea expediata de prezentatoarea TV catre revista rusa Vedomosti. Zvonurile despre inaintarea lui Sobchak in alegeri au aparut la inceputul lunii septembrie.

- Entitatea sârba din Bosnia, Republika Srpska, s-a declarat miercuri neutra din punct de vedere militar, încercând în acest mod sa blocheze intrarea Bosniei în NATO, infomeaza Reuters citata de Agerpres. Președintele Republicii Srpska a susținut ca acesta este primul…

- Marti a avut loc la Zurich (Elvetia) tragerea la sorti a partidelor din barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, gazduit de Rusia. Cel mai interesant duel pare, cel putin la prima impresie, cel dintre Suedia si ltalia.

- Bowe Bergdahl este acuzat pentru dezertare si periclitarea vietilor camarazilor dupa ce a disparut in iunie 2009 dintr-o baza militara americana din Afganistan. Bergdahl a fost tinut ostatic de talibani pana in mai 2014, cand a fost eliberat in schimbul a cinci islamisti detinuti la Guantanamo Bay.…

- Austria ar putea avea cel mai tanar cancelar din istorie dupa ce partidul popular condus de Sebastian Kurz a caștigat alegerile. Urmeaza negocieri pentru formarea coaliției dupa ce niciunul dintre partide nu a reușit sa obțina peste 50% din voturi. Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria,…