- Senatul SUA a votat luni un amendament prin care se opune retragerii trupelor americane din Siria si Afganistan, in urma anuntului facut de presedintele Donald Trump care a solicitat retragerea militara din aceste doua tari, relateaza Associated Press.

- Senatul american a adoptat joi, cu o larga majoritate, un amendament prin care critica decizia presedintelui Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria, un vot ce transmite un semnal cu privire la nemultumirile din chiar randurile taberei republicane, transmite AFP. Amendamentul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va reevalua situatia din Siria si probabil va incetini ritmul retragerii trupelor americane din aceasta tara, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, presedintele Comisiei Fortelor Armate din Senatul SUA, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba.

- Senatul american a suspendat discutiile pentru ajungerea la un compromis bugetar care sa puna capat inchiderii partiale a administratiilor federale si a amanat negocierile pana dincolo de Craciun, a anuntat sambata seful majoritatii republicane din senat, Mitch McConnell, relateaza AFP. "Senatul se…

- Șeful Pentagonului Jim Mattis și-a anunțat brutal demisia, joi, din guvernul lui Donald Trump, afișandu-și dezacordul cu noua strategie a Casei Albe de retragere a trupelor din Siria - o decizie salutata personal de Vladimir Putin - și de pregatire a unei dezangajari parțiale din Afganistan, potrivit…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…

