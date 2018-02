Senatul şi Camera Deputaţilor, prima sesiune ordinară din 2018. Conducere nouă Biroul permanent al Senatului este convocat la ora 10,30, grupurile parlamentare se vor intruni de la ora 11,00 si prima sedinta de plen va avea loc incepand cu ora 12,00. Decizia de convocare a Senatului in prima sesiune ordinara a acestui an a fost semnata pe 25 ianuarie de presedintele forului, Calin Popescu-Tariceanu. Componența noua Ca la inceputul fiecarei sesiuni ordinare, va fi aleasa noua componenta a Biroului permanent. Propunerile nominale pentru functiile de vicepresedinte, secretar si chestor repartizate se anunta in plenul Senatului de catre liderii grupurilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

