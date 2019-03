Stiri pe aceeasi tema

- Politia neozeelandeza anunta existenta mai multor victime in urma unor incidente armate la doua moschei din Christchurch, anunta BBC. Conform presei locale, este vorba despre moscheile Al Noor Mosque, din centrul orasului si Linwood Masjid. Intr-o conferinta de presa, comisarul de politie Mike Bush…

- Ancheta la o banca din Iași. Doi angajați ai instituției de credit sunt cercetati pentru delapidare in forma continuata si fals informatic. Procurorii cred ca in perioada 2014 - 2017 cei doi au sustras 2 milioane de lei.

- Magistratii de la multe instante si parchete din tara continua si astazi protestele fata de recentele modificari aduse legilor justitiei. La Iasi, pentru a doua zi consecutiv, procurorii de pe lana cele trei Parchete din Iasi au protestat timp de o ora in fata institutiilor. Cei peste 50 de procurori…

- Victor Ponta, audiat de procurorii Sectiei de investigare a magistratilor Victor Ponta. Arhiva Foto: gov.ro. Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, în aceasta dimineata, la Parchetul General, unde este audiat în dosarul de coruptie care o vizeaza pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta…

- Procurorii generali dintr-o serie de state americane, respectiv New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, Massachusetts, și Carolina de Nord, investigheaza Facebook in privința modului in care manageriaza datele utilizatorilor, scrie Engadget, care citeaza Bloomberg. Investigațiile vin in contextul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, intr-un discurs sustinut la Belfast, ca doreste sa modifice solutia de rezerva, nu sa o elimine si a oferit asigurari privind evitarea unei granite stricte cu Irlanda, conform The Guardian, informeaza News.ro. May a afirmat ca nu a propus niciodata un acord…

- „In vederea stabilirii situatiei de fapt, au fost audiati, pana in prezent, aproximativ 1.180 de martori, 560 persoane vatamate/parti civile, unele dintre acestea depunand inscrisuri si acte medicale cu privire la vatamarile suferite. De asemenea, au fost administrate, in parte, probatoriile solicitate…

- Autoritatile din Serbia au suspendat procedura penala în ancheta privind presupusa folosire de catre Sebastian Ghita a unui pasaport fals dupa ce omul de afaceri a acceptat, în cadrul unui acord judiciar, sa faca o donatie caritabila de aproximativ 10.