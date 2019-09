Stiri pe aceeasi tema

- Senatul iși va alege conducerea in plenul de marți, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu. PSD il propune pe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului, in timp ce ALDE il susține pe Ion Popa pentru aceasta funcție. Alina Gorghiu este propunerea PNL, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Biroul Permanent a decis saptamana trecuta ca presedintele Senatului sa fie votat marti, 10 septembrie. Tot marti, inainte de plen, va exista o alta sedinta a Biroului Permanent in Senat. Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni seara, ca PSD a stabilit in Comitetul Executiv al partidului, sa il sustina…

