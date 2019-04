Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii liberali si cei ai Uniunii Salvati Romania au depus luni o motiune simpla impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. "Grupurile PNL si USR din Senat inainteaza motiunea simpla cu titlul 'Eugen Teodorovici, romanii iti cer sa demisionezi!'. Va rog sa dispuneti masurile necesare…

- Camera Deputatilor va vota, mercuri, incepand cu ora 12.00, motiunea simpla prin care Opozitia cere demisia lui ministrului Transporturilor Razvan Cuc, intitulata „Mandatul ministrului Cuc cu numarul trei, este unul de nota 3”. Luni au avut loc dezbaterile pe subiect. „Dragi colegi, haideti sa va spun…

- Camera Deputaților va vota, miercuri, incepand cu ora 12.00, moțiunea simpla prin care partidele de Opoziție cer demisia lui ministrului Transporturilor Razvan Cuc, intitulata „Mandatul ministrului Cuc cu numarul trei, este unul de nota 3”. Luni au avut loc dezbaterile pe subiect, scrie Mediafax.La…

- Motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, va fi dezbatuta luni de plenul Camerei Deputatilor si va primi votul final miercuri, scrie Agerpres. Decizia a fost luata miercuri in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor. Deputatul liberal Lucian Bode a anuntat,…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. S-au inregistrat 108 voturi pentru motiune, 154 voturi contra si 18 abtineri. Motiunea simpla pe...

- Vot in plenul Camerei Deputatilor, pe motiunile simple depuse de Opozitie impotriva ministrilor Justitiei, Tudorel Toader si a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Sansele ca acestea sa treaca sunt mici, iar PSD a decis sa ii dea o sansa lui Tudorel Toader, astfel ca il vor sustine, la vot. Liderul…

- Motiunea simpla initiata de USR, PNL si PMP la adresa ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ajunge astazi in plenul Camerei Deputatilor pentru dezbateri. Cei 103 parlamentari PNL, USR si PMP, semnatari ai documentului, solicita abrogarea Ordonantei de Urgenta 114. Opozitia afirma ca prin masurile…

- Motiunea simpla la adresa ministrului Eugen Teodorovici, in care semnatarii – cateva zeci de deputati din Opozitie, isi manifesta nemultumirile fata de Ordonanta 114, cea privind “taxa pe lacomie”, – va fi citita in orele urmatoare in Camera. “Lacomia pesedista submineaza economia nationala” se numeste…