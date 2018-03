Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat varianta modificata a legilor justiției dupa avizul primit de la Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei. Modificarile au fost facute dupa deciziile Curții Constituționale. Camera Deputaților a votat deja modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si…

- Legile justiției au trecut de Parlament. Luni, pachetul legislativ a trecut de Senat, dupa ce saptamana trecuta, legile au trecut de Camera Deputatilor. Opoziția a anunțat deja ca va contesta din nou legile la Curtea Constituționala. Legile justiției au primit, luni, votul final in Senat . Au fost 83…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi ‘pentru’ si 36 ‘impotriva’. Niciunul dintre amendamentele respinse…

- Cele trei legi ale justiției - Legea 303/2004, legea 304/2004 și legea 317/2004, adoptate in decembrie anul trecut, modificate ca urmare a unor decizii de neconstituționalitate, au fost adoptate luni seara de plenul Senatului, for decizional. Ele vor merge la promulgare, insa cei de la PNL au anunțat…

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, informeaza news.ro.„Sedinta comisiei speciale de astazi a fost,…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- Senatorii vor putea sa depuna amendamente la legile Justitiei pana joi la ora 15:00, urmand ca lunea viitoare sa se dea raport in Comisia speciala, existand posibilitatea ca aceste acte normative sa intre in aceeasi zi pe ordinea de zi a plenului Camerei Superioare. Camera Deputatilor a adoptat marti,…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv privind functionarea si organizarea CSM.

- Legile justitiei dezbatute in comisia condusa de deputatul Florin Iordache Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, urmeaza sa reia, în aceasta dimineata, dezbaterile la …

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM. Senatorul…

- Comisia speciala parlamentara pentru Legile justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Membrii comisiei au adoptat modificarile aduse acestui act normativ cu 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat un raport favorabil pentru modificarea Legi 304/2004 privind organizarea judiciara, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale.Au fost 12 voturi "pentru" si 6 voturi "impotriva". Legea merge…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a facut vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, un apel catre "toti oamenii responsabili din tara sa ia atitudine" fata de "asaltul" pe care majoritatea PSD-ALDE il va da la adresa Justitiei, luni, prin votul final asupra celor trei legi referitoare…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a avut miercuri o serie de discutii organizatorice si dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au parcurs intr-o prima lectura modificarile solicitate de Curtea Constitutionala la proiectele…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus ieri, pentru a doua oara, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei in dosarul in care Marius Militaru, seful Clinicii de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost deferit Justitiei de…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- ​Comisia pe legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi reia activitatea pentru prima data pe anul 2018 miercuri dupa-amiaza sau joi, potrivit unor surse parlamentare, dupa ce marti este asteptata motivarea Curtii Constitutionale pe ultima sesizare privind a treia lege din pachet,…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a adoptat marti, 27 februarie, raport favorabil pe proiectul de lege care face din Vinerea Mare sarbatoare legal, zi libera pentru toti angajatii din sistemul bugetar.Proiectul intra la votul final din plenul Camerei Deputatilor, camera decizionala, miercuri,…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse in data de 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303- privind statutul magistratilor, 304- privind organizarea judiciara si 317-privind organizarea CSM.

- "Observam faptul ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE-UDMR a adoptat o conduita legislativa prin care urmareste ademenirea unor importante categorii profesionale cu privilegii de tipul superimunitatilor. Amintim, in acest context, adoptarea unui amendament similar in cadrul dezbaterilor pentru modificarea…

- Senatul a adoptat o modificare la Legea de organizare a Curții Constituționale, in așa fel incat judecatorii care sunt numiți de catre Parlament sa fie votați de fiecare Camera ”in prezența majoritații membrilor sai”. Așadar, se aduce o simplificare a modului in care vor fi aleși judecatorii de la…

- Curtea Constituționala a finalizat judecata pe cele trei legi ale justiției. Toate cele trei legi 303, 304 și 317 au fost retrimise Parlamentului, pentru ca o serie de articole sunt neconstituționale.Comisia speciala pentru legile justiției așteapta motivarile de la Curtea Constituționala…

- „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere cu unanimitate a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare, cinci la numar”, a precizat, marti, presedintele CCR,…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis pe data de 23 ianuarie, patru obiectii privind Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara. Acum, judecatorii CCR au facut publica motivarea acestei decizii, care este așteptata de Comisia pentru legile justiției, pentru a pune in acord textul…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Liberalii ies la atac, dupa ce Curtea Constituționala a declarat parțial neconstituționala Legea raspunderii magistraților. Liberalii solicita ca inainte de a se discuta despre modificarile cerute de CCR sa fie consultata Comisia de la Veneția, așa cum cer și oficialii europeni. Citește și:…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale. „Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor.…

- Magistratii Curtii Constitutionale au decis ca unele dintre modificarile aduse in Parlament Legii nr. 303 2004 nu corespund Legii fundamentale. Statutul magistratilor se intoarce, asadar, in Parlament, potrivit Digi 24.Potrivit presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, probleme ar fi si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat cu unanimitate de voturi, marti, obiectiile de neconstitutionalitate privind patru articole din Legea privind organizarea judiciara, in timp ce pentru respingerea obiectiilor referitoare la celelalte dispozitii ale actului normativ s-a inregistrat…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…