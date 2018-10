Senatul Canadei a votat marti pentru retragerea cetateniei de onoare a laureatei Nobel pentru pace Aung San Suu Kyi, dupa decizia similara de joia trecuta a Camerei Comunelor, transmite AFP. Votul senatorilor nu era obligatoriu, dar reprezinta o confirmare simbolica, dupa ce reputatia internationala a fostei luptatoare pentru drepturile omului a fost patata de refuzul ei de a cere armatei din Myanmar sa inceteze persecutarea minoritatii Rohingya. Aung San Suu Kyi a primit cetatenia de onoare a Canadei in 2007, in timp ce se afla in arest in tara ei natala. Potrivit AFP, cu acest titlu au mai fost…