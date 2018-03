Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Conform Agerpres, propunerea legislativa,…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, doua proiecte legislative de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, care prevad modul de alegere a judecatorilor si faptul ca acestia pot fi retinuti, arestati sau perchezitionati doar cu incuviintarea plenului Curtii.

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, a fost adoptata de Senat, cu 81 voturi „pentru”, 19 voturi “impotriva” si patru abtineri. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- CCR dezbate, joi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, formulata de un numar de 51 deputati apartinand…

- Fosta judecatoare Lavinia Cotofana, exclusa din magistratura prin decret prezidential in data de 29 noiembrie 2017, cere Avocatului Poporului sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a prevederilor Legii care asigura protectia personalului din autoritatile publice care…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Potrivit ordonantei 29/2017, se infiinteaza Centrul National de Management al Apei Grele, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat in managementul apei grele, produs cu dubla utilizare.…

- In cererea adresata presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe…

- @ PNL Iasi a luat atitudine dupa ce 7 Est a dezvaluit ca familia viceprimarului Gabriel Harabagiu a luat de la primarie un teren in Moara de Vant care valoreaz cateva milioane de euro @’Este un caz strigator la cer de utilizare a funcției publice in interes privat. Practic, din poziția sa de viceprimar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cea care practic le dadea voie administratiilor publice locale sa finanteze activitatile sportive…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", in subordinea Ministerului Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Avem o iarna blanda si fara ninsori, deszapezirea masiva fiind o himera. Robinetul care urma sa alimenteze cu fonduri consistente asocierii de firme/interese a ramas inchis, prin garnitura intentionat lasata defecta urmand sa se scurga doar ceva maruntis, mult prea putin fata de calculele generoase…

- "Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale, dar a lansat o serie de avertismente la adresa Guvernului și Coaliției PSD-ALDE, potrivit unui comunicat de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.Legea…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara a ramas in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Senatul va acorda, astazi, vot final, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres.

- Senatul a eliminat, in sedinta de miercuri, prevederile din proiectul de modificare a Legii de organizare si functionare a CSM, in forma adoptata de Camera Deputatilor, care vizau obligatii sau atributii pentru alte persoane. "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional…

- "Este o propunere corecta si riscam sa decidem in sens neconstitutional o procedura care priveste alte institutii", a explicat senatorul PSD Serban Nicolae, cel care a propus eliminarea acestor texte de lege. Este vorba de art. 30, alin. 6, 7 si 8 din Legea CSM. "Se instituie in Legea…

- Senatorii au votat miercuri proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati. Proiectul de modificare a Legii 304/2004…

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Senatul a adoptat in plenul de luni, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa a deputatului PSD, Florin Iordache, care modifica Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) in sensul schimbarii unui articol potrivit caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor,…

- Senatorii au aprobat un articol conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de ANI si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in…

- Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului la nivelul de 8.500 de lei, luandu-se ca model cel mai mare cuantum aplicat in statele membre ale Uniunii Europene, cu mentinerea actualului mod de stabilire a dreptului, precum si a cuantumului…

- Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul de lege cu 180 de voturi pentru si 71 impotriva, avand sprijinul Partidului Democrat (PD, centru-stanga, aflat la guvernare), al Stangii si al Miscarii 5 Stele (populist, antisistem).Forza…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii privind statutul functionarilor publici, care abroga prevederea potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi…

- Deputatii au votat modificarea Legii privind judecatorii și procurorii Deputații au dat astazi vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Referirea este in primul rand la articolul care ar permite funcționarilor publici…