- Comisiile economica si pentru energie ale Senatului vor da, luni, un raport comun pentru proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, in urma cererii de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea offshore va primi luni votul Senatului, a anuntat Liviu Dragnea.

- Deputatul Nicusor Dan solicita presedintelui Klaus Iohannis sa retrimita la Parlament Legea off-shore, pentru a creste procentul de castig al Romaniei din exploatarea gazelor din Marea Neagra, considerand ca actul normativ a fost adoptat fara o dezbatere reala, fara studii de impact si calcule.…

- Deputatul Nicusor Dan a atras atenția, miercuri, ca in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea. ”In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va castiga cel mai…

- Motivația „geopolitica” a lui Dragnea pentru forma „legii gazelor din Marea Neagra” Luni, Camera Deputatilor in calitate de for decizional, a adoptatproiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, cu 175 de voturi pentru, 30 impotriva si 30 de abtineri. Liviu Dragnea,…

- Deputații PSD și ALDE au introdus pe ultima suta de metri in Legea offshore, cu cateva ore inainte de adoptare, amendamente importante legate de fiscalitate in ceea ce privește producția de gaze din Marea Neagra. Practic, aceste amendamente au fost votate luni in jurul orei 18.00 de comisiile reunite…