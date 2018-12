Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american va publica in aceasta saptamana un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, relateaza duminica Washington Post, potrivit agerpres.ro.

- Oficialii Facebook incearca sa explice atitudinea companiei in legatura cu presupusa utilizare de catre Rusia a retelei de socializare in scopul influentarii rezultatului scrutinului prezidential din SUA, dupa ce o investigatie New York Times a sugerat ca firma a ignorat activitatea rusa.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o...

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul…

- SUA nu iau in considerare in prezent impunerea de sanctiuni suplimentare asupra Rusiei, a anuntat miercuri, la Moscova, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Interfax, citata de Reuters. In urma cu doua zile, Bolton a spus ca amestecul Rusiei in…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparație cu ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a declarat președintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Procurorul general adjunct, Rod Rosenstein, cel care-l supervizeaza pe procurorul special Robert Mueller - care se ocupa de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a fost convocat luni dimineața la Casa Alba, iar acesta și-ar fi oferit demisia, relateaza Reuters.