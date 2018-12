Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au votat joi o rezolutie prin care recomanda SUA sa puna capat asistenței acordate Arabiei Saudite pentru razboiul din Yemen și sa ceara in mod direct invinuirea printului mostenitor Mohammed bin Salman pentru moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Associated Press preluat de…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a inceput joi in Emiratele Arabe Unite (EAU) un turneu in strainatate, primul de la cazul cu rezonanta mondiala al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul tarii sale de la Istanbul, pe 2 octombrie, transmite AFP. Printul…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa. "Noi,…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- Exprimandu-se in cadrul unui forum international pe tema investitiilor, la Riad, cel mai puternic om din Arabia Saudita a apreciat ca nu va avea loc "o ruptura a relatiilor cu Turcia", in aceste prime declaratii publice pe care le face de la disparitia, la 2 octombrie, a lui Khashoggi, ucis in consulatul…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters.